Enna, eseguito per la prima volta all’Umberto I un impianto protesico per ipoacusia

Oggi 22 aprile 2026, Importante traguardo per l’Ospedale Umberto I di Enna, dove è stato eseguito per la prima volta un intervento di impianto protesico per il trattamento dell’ipoacusia trasmissiva bilaterale.

La procedura è stata effettuata con successo su una paziente già sottoposta, circa venti anni fa, a interventi di timpanoplastica, e rappresenta un significativo passo avanti nell’offerta terapeutica del presidio ennese.

L’intervento è frutto della collaborazione multidisciplinare tra l’équipe di Anestesia e Rianimazione e quella di Otorinolaringoiatria, confermando l’importanza del lavoro integrato nella gestione delle patologie complesse.

L’intervento chirurgico è stato eseguito dal Prof. Salvatore Maira, direttore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, insieme al Prof. Cosimo Galletti.

Dal punto di vista anestesiologico, la procedura è stata seguita dal Dr. Simone Bongiorno, afferente al reparto di Anestesia e Rianimazione diretto dal Dr. Ezio De Rose.

Sebbene questa tipologia di intervento sia già consolidata in altri centri specialistici, la sua introduzione presso l’Ospedale Umberto I rappresenta un importante risultato per il territorio. Enna si allinea così ai principali centri siciliani dotati di tecnologie e competenze avanzate nel trattamento delle patologie uditive.

L’esecuzione di procedure innovative consente ai pazienti di accedere a cure sempre più efficaci senza doversi spostare verso altre realtà, migliorando significativamente la qualità dell’assistenza sanitaria locale.

Luogo: Ospedale, ENNA, ENNA, SICILIA