Giornata Mondiale della Terra: al Visitor Center del Rocca di Cerere UGGp un evento tra natura, benessere e comunità

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, il 22 aprile, il Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark ha organizzato un’iniziativa dedicata alla cura dell’ambiente e al benessere della comunità presso il Visitor Center di Pergusa.

All’evento hanno partecipato le classi quarte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” e i ragazzi della cooperativa sociale “La Contea”, protagonisti di una mattinata all’insegna della condivisione e dell’educazione ambientale.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del Dott. Giuseppe Cardaci, in rappresentanza del Rocca di Cerere Geopark, dell’Assessore all’Agricoltura Dott. Giancarlo Vasco e del Dott. Agr. Riccardo Perricone, in rappresentanza dell’Ordine degli Agronomi, che hanno sottolineato l’importanza della tutela del territorio e della sensibilizzazione delle nuove generazioni.

A seguire, il Dott. Giuseppe Maria Amato, geo-scientist del Geopark, ha illustrato il valore della biodiversità e della salvaguardia dell’ambiente, elementi centrali nella missione dei Geopark UNESCO.

Lo psicologo Filippo Borrello ha quindi guidato un intervento dedicato al legame tra natura e benessere, coinvolgendo attivamente i partecipanti in un’esperienza sensoriale: i ragazzi hanno potuto riconoscere le piante aromatiche attraverso la vista, il tatto e l’olfatto, sperimentando in modo diretto il rapporto con la natura.

Il cuore dell’iniziativa è stata l’attività pratica e condivisa di piantumazione di essenze aromatiche negli spazi del Visitor Center. I partecipanti sono stati invitati a contribuire attivamente alla creazione di un piccolo spazio verde, simbolo di cura, responsabilità e attenzione verso il territorio.

Attraverso un gesto semplice ma significativo, l’evento ha voluto trasmettere un messaggio chiaro: prendersi cura della Terra significa prendersi cura delle persone e delle comunità.

Un ringraziamento particolare va all’Ordine degli Agronomi per aver messo a disposizione le piante aromatiche, al Dott. Filippo Borrello per il prezioso contributo, all’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” e alla cooperativa sociale “La Contea” per aver partecipato con entusiasmo all’iniziativa.



