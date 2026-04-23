Presentata la nuova stagione di We Beach Catania, Giuffrida “Abbiamo lavorato tanto per scrivere una storia speciale”

Una serata densa di contenuti, visione e senso di appartenenza ha segnato ufficialmente l’inizio della stagione 2026 di We Beach Catania. Nella cornice della presentazione ufficiale, la società etnea ha tracciato le linee guida di un progetto che va oltre il campo, consolidando la propria identità come punto di riferimento negli sport su sabbia.

Ad aprire l’evento – che si è svolto alle Ciminiere di Catania – è stato il racconto del del percorso costruito da We Beach, capace di coniugare l’attività sulla sabbia, cominciata nel 2012, con quella nel calcio a 11, dove la formazione di Terza Categoria. Nel suo intervento, il Direttore Generale Gianfranco Grasso ha delineato una stagione fondata su programmazione e solidità organizzativa, mentre gli interventi istituzionali hanno sottolineato il valore del progetto nel panorama sportivo regionale e nazionale, evidenziando il lavoro sinergico tra società e organismi sportivi.

Il cuore della serata è stato rappresentato dall’area tecnica, con Mario Giuffrida, alla guida della prima squadra in un passaggio che ha ribadito la continuità progettuale, l’identità e una visione chiara. Obiettivo conquistare l’accesso alla Final Eight Scudetto in programma a Scoglitti (Vittoria), che si disputerà dal 7 al 9 agosto. “Sappiamo bene che il percorso passa dalle tappe precedenti: serviranno continuità, attenzione e capacità di adattamento. Le finali in Sicilia costituiscono un valore aggiunto, abbiamo lavorato per scrivere una storia speciale con un gruppo costruito con la voglia di scrivere una storia speciale e di grandi emozioni con tanti nostri ragazzi, cresciuti nell’Under 20. We Beach? Non è solo una squadra, ma un’idea di sviluppo degli sport su sabbia. Vogliamo continuare a crescere come struttura e come proposta, aprendo anche ad altre discipline. Spazio anche a all’Under 20, formazione ritenuta la base sulla quale costruire il futuro, Sentito speciale augurio anche alla Terza Categoria che domenica giocherà la finale play off. Diversi gli interventi delle istituzioni sportive.

Il presidente del Coni Sicilia, Enzo Falzone, ha ricordato quanto sia importante oggi lo sport sulla sabbia per sviluppare le politiche legate allo sport di alto livello e al turismo. “Le nostre spiagge sono arene a cielo aperto. Occorre insistere sulla strada perseguita, promuovendo eventi che consentano ai giovani di avvicinarsi alla sabbia. Ci sono tutte le condizioni per fare bene. Crediamo nello sport ad alto livello, dove emerge il management che programma e che non lascia nulla al caso”.

Fabio Nicosia, consigliere delegato del Dipartimento nazionale di beach soccer, ha portato il saluto del coordinatore nazionale Roberto Desini, ricordando la crescita esponenziale del beach soccer in Sicilia e, in generale, in Italia (campione d’Europa in carica). “Sarà un anno speciale con le finali in Sicilia a Scoglitti. Il lavoro di We Beach prosegue nel segno della crescita”.

Il presidente della Lnd Sicilia, Sandro Morgana, ha sottolineato quanto sia stato importante credere nelle finali in Sicilia, dopo che in questi anni la Lnd ha organizzato Sabbie di Sicilia. “Sarà una grande festa e sono convinto che la Sicilia si farà trovare pronta, come è successo con il Torneo delle Regioni 2025. Abbiamo tracciato un’impronta forte e proseguiremo in questa direzione”.

SOCIALE. Particolarmente significativo il momento della consegna della Scarpetta Rossa alla professoressa Ida Nicotra, ordinario di Diritto Costituzionale, a sottolineare il legame tra sport, cultura e valori. Il video emozionale ha raccontato il valore del premio, che ricorda la lotta contro il femminicidio. A consegnare il premio, oltre a Mario Giuffrida, l’avv. Salvo Ingrassia, in rappresentanza di Catania Rossazzurra, che ieri sera è stata più volte ricordata per lo straordinario lavoro svolto in questi anni.

IL CALENDARIO. La stagione 2026 prenderà il via a Castelsardo con la prima tappa del campionato di Serie A in programma dal 30 maggio al 1 giugno, proseguirà con la Coppa Italia di Terracina dal 18 al 21 giugno, farà poi tappa a Praia a Mare dal 10 al 12 luglio e ad Anzio dal 23 al 25 luglio, prima di concludersi con la Final Eight Scudetto a Scoglitti dal 7 al 9 agosto; parallelamente, il percorso dell’Under 20 vedrà la tappa di Terracina dall’11 al 14 giugno e la Coppa Italia di Praia a Mare dal 7 al 10 luglio, a conferma di una progettualità che guarda con decisione anche alla crescita dei giovani.

LA DIRIGENZA. A sostenere questo percorso sarà una struttura dirigenziale e tecnica articolata, guidata dal Direttore Generale Gianfranco Grasso, con Paolo La Vigna nel ruolo di Direttore Operativo, Antonio Urzì come Direttore Sportivo, Luccio Di Grazia Direttore Commerciale e Maurizio Ciancio Direttore Marketing, mentre la comunicazione è affidata a Nunzio Currenti con il supporto di Samuele Licciardello per l’area video e social, e del fotografo Davide De Maida. L’organizzazione sportiva si avvale del lavoro del Team Manager Gabriele Costa e del Team Coordinator Gabriele Meli, con la guida tecnica affidata a Mario Giuffrida, affiancato da Roberto Aiello e dal match analyst Giuseppe Caserta, mentre l’area sanitaria è coordinata dal Direttore Medico Manlio Grimaldi con il fisioterapista Gaetano Caluccio, e la gestione logistica da Natale Pellegrino.

LA ROSA DELLA PRIMA SQUADRA. Un gruppo costruito per garantire equilibrio, qualità ed esperienza in vista di una stagione intensa e altamente competitiva. A comporre il gruppo Maurizio Giuffrida, il capitano, Emmanuele Zurlo, Jose Uedson Marques de Silva detto “Eudin”, Marcello Percia Montani, Paulo Marques Conceiçao detto “Paulinho”, Pietro La Torre, Angelo Panarello, Giuseppe D’Amore, Antonio Raciti, Simone Milazzo, Carlo Veca, Salvatore Castrianni, Andrea Giordani, Matteo Costa e Rosario Bucolo. Quest’ultimo ex giocatore del Catania ha scelto nella parte finale della carriera di calcio a 11 di cominciare un percorso speciale nel beach soccer



