Topi ad Enna Alta, il Comune dispone la derattizzazione

L’Ufficio Tecnico comunale di Enna ha annunciato l’avvio immediato di un intervento straordinario di derattizzazione nella zona del Duomo di Enna alta. Una decisione dopo la notizia pubblicata da Vivienna, corredata da video, sulla presenza di topi in questa zona della città. Le immagini avevano suscitato indignazione e preoccupazione tra i cittadini, alimentando il dibattito sulla pulizia e il decoro urbano della parte alta della città.

La posizione del Comune

Nella nota di replica, l’amministrazione ha voluto tuttavia precisare che la gestione igienico-sanitaria del territorio non è stata trascurata. L’Ufficio Tecnico ha infatti sottolineato come gli interventi di derattizzazione su tutto il suolo comunale vengano effettuati con cadenza regolare secondo i piani previsti. Nonostante la programmazione ordinaria, però, l’ente ha ammesso che “eventi del genere possono comunque accadere”, attribuendo la criticità a fattori contingenti che sfuggono al monitoraggio sistematico.