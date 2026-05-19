Droga alla Fiera di Enna Alta: bloccati 3 giovani

Tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Enna per uso di sostanze stupefacenti durante i controlli straordinari del territorio effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Enna in occasione della tradizionale fiera di maggio a Enna Alta.

I controlli

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno setacciato le aree espositive e i principali snodi della mobilità cittadina, come le fermate degli autobus, concentrandosi sul contrasto al consumo di droga nei luoghi di aggregazione. Per i tre ragazzi è scattata la procedura prevista dalla legge: rischiano ora sanzioni amministrative tra cui la sospensione della patente e del passaporto. I controlli dell’Arma proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza di residenti e visitatori.