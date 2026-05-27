ConserviAMO la biodiversità, concluso progetto all’istituto Neglia Savarese

Un ulivo come simbolo di memoria, radici e futuro. Nell’Istituto comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese” di Enna, la conclusione del progetto annuale “ConserviAMO la biodiversità” si è trasformata in un momento di forte partecipazione civile con l’omaggio al compianto storico Rocco Lombardo, al quale è stata dedicata la targa commemorativa “Un albero al valore”.

Ad accogliere autorità, studenti e ospiti il dirigente scolastico Maria Filippa Amaradio. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, Mauro Lombardo, figlio dello studioso, il vicesindaco Francesco Comito, l’assessore Giuseppe La Porta, rappresentanti del Corpo Forestale e dell’ASviS.

Il ricordo di Rocco Lombardo

Nel corso degli interventi è emersa la figura di Lombardo, messinese d’origine ma ennese d’adozione, che per oltre trent’anni ha scavato negli archivi e nelle biblioteche per restituire alla città frammenti preziosi della propria identità storica. A lui si deve anche l’espressione “Selva Pergusina”, divenuta nel tempo il nome simbolo della pineta ennese.

A suggellare il legame con la comunità, l’artigiano Paolo Murgano ha donato l’incisione metallica collocata accanto all’ulivo piantumato dagli studenti nell’ambito del percorso di Educazione civica promosso con il sostegno dell’Assessorato regionale all’Istruzione.

Biodiversità e impegno civile

La giornata è proseguita con le attività dedicate alla Giornata internazionale della biodiversità, coinvolgendo le classi della primaria “Neglia” e della secondaria “Savarese”. Gli agenti forestali Giacomo Fascetto e Ivan Accetta hanno raccontato agli alunni il lavoro quotidiano di tutela ambientale, tra salvataggi di fauna selvatica e gli incendi che hanno colpito il patrimonio boschivo di Floristella.

Rosa De Pasquale, referente ASviS ed ex capo dipartimento del Miur, ha richiamato il valore della “Citizen Science” per la salvaguardia ambientale, mentre la docente Rosa Termine ha ricordato il tema 2026 della ricorrenza mondiale: “Agire localmente per un impatto globale”.

A chiudere l’iniziativa, le riflessioni degli studenti e i lavori realizzati durante l’anno scolastico: cartelloni, elaborati grafici e messaggi dedicati alla tutela della natura e alla responsabilità individuale verso il pianeta.