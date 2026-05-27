Settimana Santa ennese protagonista nel documentario “Amore”

Parte dalla Sicilia più intima e rituale il viaggio internazionale di “Amore”, il documentario prodotto da Davide Vigore per Visco Film, scritto da Nunzio Gringeri e diretto da Riccardo Cannella, che porterà sul grande schermo europeo i volti, i silenzi e le tradizioni della Settimana Santa ennese.

Il film, interpretato dai giovani ennesi Paolo Vita e Clara Primavera insieme a Fabio Greca e Annamaria Sabato, è un racconto poetico ambientato tra le processioni, i canti e le atmosfere sospese della città di Enna, dove il sacro si intreccia con la crescita personale e con le inquietudini dell’adolescenza.

Il debutto tra Berlino e Parigi

Il primo appuntamento internazionale è fissato per domenica 31 maggio allo storico cinema Babylon di Berlino. La tournée proseguirà poi il 25 giugno a Parigi, al cinema L’Epée de Bois, segnando l’approdo europeo di un’opera che punta a raccontare una Sicilia lontana dagli stereotipi e profondamente legata alla memoria collettiva.

Al centro della narrazione ci sono Clara e Paolo, due adolescenti che attraversano i riti della Settimana Santa confrontandosi con il passaggio verso l’età adulta, in un universo fatto di devozione popolare, appartenenza e ricerca di identità.

Tradizione, giovani e memoria collettiva

Alla realizzazione del documentario hanno partecipato anche le Confraternite di Enna e il coro Passio Hennensis diretto dalla professoressa Giovanna Fussone, elementi che contribuiscono a restituire autenticità e intensità emotiva al racconto cinematografico.

Coinvolti inoltre alcuni studenti del liceo delle Scienze umane dell’istituto “Napoleone Colajanni” di Enna, indirizzo teatro e cinema, che hanno preso parte alle riprese accanto al cast.

“Amore” è stato riconosciuto film di interesse culturale dal Mic e dalla Siae, che ne sostengono la distribuzione internazionale nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. L’opera è prodotta da Onirica in collaborazione con Visco Film con il sostegno della Regione Siciliana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.