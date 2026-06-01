Prestito d’Onore, al via le domande dal 4 giugno: Tallarita: “Fino a 10 mila euro per gli universitari”

Un sostegno concreto per favorire il diritto allo studio e alleggerire il peso economico che spesso accompagna il percorso universitario. Dal prossimo 4 giugno, a partire dalle ore 12, gli studenti iscritti negli atenei siciliani potranno presentare domanda per accedere al nuovo Prestito d’Onore previsto dalla Regione Siciliana. La misura resterà aperta fino all’8 settembre 2026 e punta a incentivare l’iscrizione e la frequenza dei corsi universitari nell’Isola.

Un finanziamento senza garanzie familiari

Il provvedimento, introdotto dalla Legge regionale n. 28 del 18 novembre 2024, prevede la concessione di un finanziamento agevolato fino a 10 mila euro per ciascun beneficiario. L’importo sarà erogato in un’unica soluzione direttamente sul conto corrente dello studente e non richiederà fideiussioni né altre forme di garanzia patrimoniale o personale da parte delle famiglie.

Il prestito avrà una durata complessiva di dieci anni e comprenderà un periodo di preammortamento fino a cinque anni, parametrato alla durata legale del corso di studi. Durante questa fase lo studente non sarà chiamato a restituire il capitale ricevuto.

Chi può accedere alla misura

Potranno presentare domanda gli studenti iscritti a università e istituti di istruzione superiore di livello universitario con sede in Sicilia, sia al primo anno sia agli anni successivi. Tra i requisiti previsti figura un valore ISEE inferiore a 20 mila euro.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo sarà inoltre necessario dimostrare il raggiungimento di almeno il 50 per cento dei crediti formativi universitari previsti per ciascun anno accademico. La graduatoria verrà stilata in ordine crescente di ISEE; in caso di parità, sarà determinante l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Tallarita: “Un passo avanti per l’equità sociale”

Sull’avvio della misura è intervenuto Giuseppe Tallarita, componente del Consiglio di amministrazione dell’Ersu di Enna, che ha evidenziato la portata sociale dell’iniziativa.

«Il Prestito d’Onore è un’iniziativa straordinaria, una bellissima opportunità che permetterà finalmente a tantissimi studenti siciliani di usufruire di un sostegno economico concreto per il proprio percorso universitario e per la propria formazione sociale all’interno del contesto accademico», ha dichiarato.

Tallarita ha inoltre sottolineato come la possibilità di accedere a risorse fino a 10 mila euro senza la necessità di garanzie da parte dei genitori rappresenti «un passo in avanti epocale per l’equità sociale», soprattutto per i giovani che provengono da territori interni come quello ennese.

«Permettere a un ragazzo di formarsi senza il peso dell’incertezza economica significa arricchire l’intero tessuto del nostro territorio», ha aggiunto.

Domande online attraverso la piattaforma Irfis

La gestione operativa del bando è affidata a Irfis Sicilia Spa. Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma dedicata che sarà attiva dalle ore 12 del 4 giugno.

L’iniziativa rappresenta una delle principali misure regionali a sostegno degli studenti universitari e mira a offrire nuove opportunità di accesso e permanenza negli studi accademici, con particolare attenzione alle fasce economicamente più fragili. Per molti giovani siciliani, e per numerosi studenti della provincia di Enna, il Prestito d’Onore potrebbe trasformarsi in uno strumento decisivo per proseguire il proprio percorso formativo senza rinunce dettate dalle difficoltà economiche.