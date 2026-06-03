Incendio sulla Sp 21 a ridosso dello svincolo di Agira della A19

Un vasto incendio è in corso lungo la strada provinciale 21, nei pressi dello svincolo autostradale di Agira. Sul posto sono impegnate le squadre della Forestale, i Vigili del Fuoco e i volontari della Legambiente Protezione Civile “Filippo Salimeni” di Agira, intervenuti per contenere e spegnere le fiamme.

Le operazioni dei soccorritori

Le operazioni sono tuttora in corso. Al momento non si hanno informazioni su eventuali danni a persone o abitazioni. Le squadre stanno lavorando per circoscrivere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio