Incendio sulla Sp 21 a ridosso dello svincolo di Agira della A19
Agira - 03/06/2026
Un vasto incendio è in corso lungo la strada provinciale 21, nei pressi dello svincolo autostradale di Agira. Sul posto sono impegnate le squadre della Forestale, i Vigili del Fuoco e i volontari della Legambiente Protezione Civile “Filippo Salimeni” di Agira, intervenuti per contenere e spegnere le fiamme.
Le operazioni dei soccorritori
Le operazioni sono tuttora in corso. Al momento non si hanno informazioni su eventuali danni a persone o abitazioni. Le squadre stanno lavorando per circoscrivere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio