Rappresentanti di quartiere a Valguarnera, appello della giunta alla partecipazione

Un invito alla partecipazione attiva dei cittadini e al coinvolgimento diretto nella vita della comunità arriva dall’amministrazione comunale di Valguarnera che richiama l’attenzione sulla figura del Rappresentante di Quartiere, considerata uno strumento di raccordo tra il territorio e le istituzioni locali.

Il ruolo di collegamento con il territorio

Secondo quanto evidenziato dall’amministrazione, i quartieri costituiscono un osservatorio privilegiato delle esigenze della popolazione e delle dinamiche sociali che caratterizzano il tessuto urbano. In quest’ottica, il rappresentante di quartiere assume la funzione di interlocutore con il Comune, favorendo la raccolta delle segnalazioni dei residenti, il dialogo con gli uffici e la condivisione di proposte e progettualità.

Invito a candidarsi

L’appello è rivolto ai cittadini interessati a contribuire in maniera concreta alla vita pubblica, mettendo a disposizione tempo e competenze per il proprio quartiere. L’amministrazione sottolinea come la partecipazione rappresenti un elemento essenziale per migliorare la qualità delle decisioni e rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità. L’obiettivo è promuovere un percorso di collaborazione stabile e diffusa, valorizzando il contributo di chi vive quotidianamente il territorio e può concorrere all’individuazione delle priorità e delle possibili soluzioni ai problemi della collettività.