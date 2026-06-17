Dal laboratorio alla compagnia stabile, a Enna debutta il Collettivo Teatro Utopia

Una nuova compagnia teatrale giovanile nasce a Enna con l’obiettivo di trasformare un’esperienza formativa in un percorso artistico stabile. Si chiama Collettivo Teatro Utopia ed è composta da tredici giovani attori che, sotto la guida della regista e drammaturga Filippa Ilardo, hanno scelto di proseguire insieme il lavoro avviato all’interno di un laboratorio teatrale.

Il gruppo prende forma nell’ambito delle attività della Compagnia dell’Arpa, realtà attiva da anni nel settore della formazione e della produzione teatrale, e si propone come spazio permanente di ricerca, studio e sperimentazione scenica.

Dopo il debutto al Teatro Francesco Paolo Neglia di Enna nell’ambito della Festa del Libro e una successiva replica al Teatro Fonderia Grock di Palermo, il collettivo ha partecipato al Tindari Switch Fest, manifestazione regionale dedicata alla formazione teatrale e al confronto tra compagnie, artisti e gruppi giovanili provenienti da tutta la Sicilia.

Formazione e nuovi progetti

Nel corso del festival i componenti del Collettivo Teatro Utopia hanno preso parte al workshop “Corpi in viaggio. Teatro, ascolto, presenza nei luoghi del mito”, condotto da Filippa Ilardo ed Emiliano Solfrizzo negli spazi del Teatro Antico di Tindari. Un’esperienza dedicata al lavoro dell’attore, alla relazione tra corpo e spazio scenico e alle pratiche di ascolto e presenza.

All’interno della manifestazione è stato inoltre presentato “Il Rogo di Libri”, spettacolo diretto da Filippa Ilardo e prodotto dalla Compagnia dell’Arpa in collaborazione con l’Associazione Il Corno Francese Blu di Villarosa. Il lavoro nasce dal progetto Biblioinsieme e prende spunto da “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury, sviluppando una riflessione sui temi della libertà di pensiero, del rapporto tra cultura e potere e del valore della memoria.

In scena sono saliti Tommaso Burgo, Anita Cantalupo, Gabriele Cammarata, Lorenzo Di Dio, Carlo Di Ottavio, Andrea Estero, Niccolò Gagliardi, Ginevra Scivoli, Rebecca Savoca, Francesco Rossitto, Davide Ruggero, Fabiana Lentini e Lourdes Vetri. Le scene sono firmate da Claudio Castagna, mentre il disegno luci è curato da Roberto Ragusa.

Per il Collettivo Teatro Utopia la partecipazione al festival rappresenta l’inizio di una nuova fase. Nei prossimi mesi il gruppo sarà impegnato in ulteriori attività formative, laboratori e occasioni di confronto con professionisti del settore, mentre proseguirà anche il percorso dello spettacolo “Il Rogo di Libri”, già presentato tra Enna, Palermo e Tindari e destinato a nuove repliche.