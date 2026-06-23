Enna, il segretario del Pd attacca Gargaglione: “Valuti le dimissioni dal Consiglio comunale”

Un duro affondo politico nei confronti del consigliere comunale Gargaglione accompagna la soddisfazione del Partito Democratico di Enna per l’esito dell’ultima seduta del Consiglio comunale. In una nota diffusa oggi, i democratici invitano l’esponente consiliare a “valutare l’opportunità di rassegnare le dimissioni” qualora non intenda partecipare “con continuità e responsabilità” ai lavori dell’aula, riaprendo inoltre la polemica sulle dichiarazioni rese durante la campagna elettorale nei confronti dei Giovani Democratici.

L’affondo del Pd

Nel documento, il segretario cittadino del Pd, Giuseppe Seminara, non risparmia critiche al consigliere, contestandogli il richiamo alle “battute” e al clima della competizione elettorale. Nel corso del suo intervento, Gargaglione ha attaccato la maggioranza sull’aumento delle indennità, scatenando la reazione del sindaco, che gli ha ricordato l’attacco ai Giovani democratici in campagna elettorale

I democratici ricordano come, durante quella fase politica, sarebbero state rivolte accuse ritenute particolarmente gravi nei confronti dell’organizzazione giovanile del partito, senza che, sostengono, siano mai arrivate scuse pubbliche ai ragazzi coinvolti e alle loro famiglie.

“A volte il coraggio non consiste nel parlare, ma nel riconoscere i propri errori”, afferma Seminara, che definisce i Giovani Democratici una delle più significative espressioni della partecipazione democratica cittadina.

“Più rispetto per istituzioni e cittadini”

Il segretario del Pd di Enna e tutto il partito legano la critica politica anche al tema della partecipazione ai lavori consiliari. Secondo il Pd, il rispetto delle istituzioni passa attraverso una presenza costante e un contributo attivo all’attività dell’assemblea. Da qui l’invito rivolto a Gargaglione a lasciare il seggio qualora non intenda esercitare il mandato con continuità e senso di responsabilità.

Parole che segnano uno dei passaggi più accesi del confronto politico emerso a margine della seduta consiliare e che potrebbero alimentare ulteriormente il dibattito nelle prossime settimane.

Gli auguri a Marco Greco

Al centro della nota vi è anche il giudizio positivo sull’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale, Marco Greco. Il Partito Democratico gli rivolge gli auguri di buon lavoro, esprimendo la convinzione che possa guidare l’aula con equilibrio, autorevolezza e spirito istituzionale.

Per il Pd, sotto la nuova presidenza, Sala Euno può tornare a essere il luogo centrale del confronto politico cittadino, favorendo un dibattito aperto e partecipato e restituendo al Consiglio comunale un ruolo più incisivo nella vita pubblica della città.

Via libera ai provvedimenti strategici

Seminara esprime inoltre soddisfazione per l’approvazione di alcuni atti ritenuti strategici. Tra questi la revoca dello stato di liquidazione dell’Ente Autodromo, considerata un passaggio fondamentale per il rilancio della struttura, l’adesione alla Rottamazione Quinquies e la variazione di bilancio destinata a sostenere le festività della Patrona e interventi urgenti di manutenzione.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico rivendica di avere contribuito all’approvazione dei provvedimenti con “senso di responsabilità e spirito costruttivo”, ribadendo l’impegno a favore dello sviluppo della città e della tutela degli interessi della comunità ennese.