Assostampa plaude alla delibera del Consiglio comunale di Enna sugli spazi per i cronisti

La segreteria regionale di Assostampa Sicilia e la sezione provinciale di Enna esprimono apprezzamento per la delibera adottata dal presidente del Consiglio comunale di Enna, Marco Greco, che disciplina per la prima volta spazi e modalità di accesso dei giornalisti all’area consiliare.

Secondo il sindacato dei giornalisti, il provvedimento rappresenta un riconoscimento delle esigenze operative dei cronisti impegnati nella copertura dell’attività istituzionale dell’ente.

“Un modello da estendere ad altri enti locali”

“Questa decisione – dichiarano il segretario regionale Giuseppe Rizzuto e il segretario provinciale Gianfranco Gravina – rappresenta per la stampa ennese un segnale di attenzione che cogliamo con grande interesse e rinnovato spirito di collaborazione con l’istituzione consiliare e l’amministrazione comunale, su tutti i temi riguardanti l’informazione locale e la tutela delle professionalità che operano nei territori a tutela della corretta informazione e della democrazia stessa”.

Per Assostampa, la delibera costituisce inoltre “un esempio importante che, ci auguriamo, possa presto essere seguito dai consigli comunali non soltanto del territorio ennese, ma della regione tutta”.