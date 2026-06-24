Open Day sull’emicrania all’Umberto I di Enna

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha partecipato all’Open Day sull’emicrania promosso da Fondazione Onda ETS, iniziativa nazionale giunta alla quarta edizione che ha coinvolto oltre 140 ospedali italiani insigniti del Bollino Rosa, riconoscimento assegnato alle strutture impegnate nella tutela della salute femminile e di genere.

L’ospedale Umberto I di Enna ha aderito all’evento attraverso il reparto di Neurologia e Stroke Unit diretto da Salvatore Zappulla, mettendo a disposizione visite gratuite rivolte ai pazienti affetti da emicrania.

Una patologia cronica e spesso sottovalutata

L’iniziativa è stata dedicata alla sensibilizzazione su una malattia neurologica cronica e disabilitante che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta una delle principali cause di disabilità a livello globale.

In Italia l’emicrania interessa oltre sei milioni di persone e colpisce prevalentemente le donne, che rappresentano circa il 70% dei pazienti.

Ambulatorio dedicato presso il reparto di Neurologia

L’attività di assistenza non si limita alla giornata informativa. Presso il reparto di Neurologia dell’ospedale Umberto I è infatti attivo un ambulatorio dedicato alle cefalee, destinato alla presa in carico diagnostica e terapeutica dei pazienti.

L’accesso al servizio avviene tramite prenotazione diretta contattando il reparto. L’Asp evidenzia come iniziative di questo tipo contribuiscano a promuovere informazione, prevenzione e diagnosi precoce di una patologia ancora oggi frequentemente sotto-diagnosticata e sotto-trattata.