Il Consiglio boccia la mozione di sfiducia, Lo Monaco resta sindaco di Barrafranca

Il Consiglio comunale di Barrafranca ha respinto la mozione di sfiducia presentata nei confronti del sindaco di Barrafranca Giuseppe Lo Monaco.

Il voto in aula

La proposta è stata bocciata con nove voti contrari e cinque favorevoli. Secondo il gruppo consiliare “Primavera Barrese”, la mozione era stata sottoscritta da sette consiglieri; nel comunicato, la maggioranza interpreta il numero dei voti favorevoli, inferiore a quello dei firmatari, come un segnale di mancata compattezza del fronte che aveva promosso l’iniziativa.

Nel corso del dibattito, riferisce ancora il gruppo di maggioranza, il vicesindaco, il capogruppo e i consiglieri della coalizione hanno confermato il sostegno al sindaco e all’amministrazione, richiamando l’attività svolta durante il mandato.

Il sindaco

Il sindaco Lo Monaco è intervenuto in Aula replicando ai contenuti della mozione. Secondo quanto riportato nella nota, ha contestato le accuse mosse nei suoi confronti, richiamando atti e documenti amministrativi e sostenendo che l’iniziativa fosse dettata da ragioni prevalentemente politiche, parlando di “astio e acredine”.

Con l’esito della votazione, l’amministrazione mantiene la fiducia della maggioranza consiliare e prosegue la propria attività. Nel comunicato, “Primavera Barrese” ribadisce l’intenzione di continuare l’attuazione del programma di mandato e dei progetti già avviati.Questa versione distingue nettamente i fatti (esito del voto) dalle valutazioni politiche del gruppo consiliare, evitando di presentare come oggettive affermazioni che sono interpretazioni della maggioranza.