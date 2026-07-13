Viabilità sulla Sp22 nel caos, FdI al Libero consorzio: “Bretella per evitare i disagi”

Due mozioni di indirizzo dedicate alla mobilità e alla viabilità nelle aree interne della provincia sono state depositate al Libero Consorzio Comunale di Enna dal consigliere provinciale Giuseppe Castelli. Le proposte, elaborate sulla base delle segnalazioni del Circolo di Fratelli d’Italia di Gagliano Castelferrato e condivise con la Federazione provinciale del partito, riguardano la sicurezza del trasporto pubblico e la viabilità lungo la Strada Provinciale 22.

Nodo di interscambio

La prima mozione chiede l’avvio di una verifica tecnico-amministrativa per valutare la realizzazione di un nodo di interscambio del trasporto pubblico nell’area compresa tra la SS121 e la SP22, in prossimità del bivio per Gagliano Castelferrato. Secondo quanto riportato nel documento, il sito è già utilizzato quotidianamente da studenti, lavoratori e pendolari come punto di salita e discesa dagli autobus e come parcheggio di interscambio, ma risulta privo delle necessarie condizioni di sicurezza. La proposta prevede la valutazione della realizzazione di una fermata attrezzata con pensilina, illuminazione, segnaletica, percorsi protetti e aree di sosta dedicate.

Interventi sulla SP22

La seconda mozione riguarda invece la situazione della SP22, dove il restringimento della carreggiata è regolato da un impianto semaforico in attesa della realizzazione del nuovo ponte. L’atto di indirizzo invita il Libero Consorzio a verificare la possibilità di adottare soluzioni temporanee per migliorare la viabilità durante la fase dei lavori, compresa la fattibilità di una bretella provvisoria o di altri interventi tecnicamente equivalenti, con l’obiettivo di ridurre i disagi per cittadini, imprese e mezzi di emergenza.

Le motivazioni

Le iniziative, secondo i promotori, nascono dalle segnalazioni raccolte sul territorio e puntano a favorire interventi in materia di sicurezza stradale, accessibilità al trasporto pubblico e servizi per le aree interne. Nella nota viene inoltre evidenziato l’auspicio che il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Enna possa esaminare favorevolmente le due mozioni, avviando le necessarie verifiche tecniche e amministrative per la loro eventuale attuazione.

Il coordinatore del circolo di FdI di Gagliano

«Queste iniziative nascono dall’ascolto del territorio e dalla volontà di trasformare le esigenze dei cittadini in proposte istituzionali concrete. Come Circolo di Fratelli d’Italia di Gagliano Castelferrato abbiamo raccolto le segnalazioni dei cittadini e le abbiamo portate all’attenzione della Federazione provinciale e del consigliere Giuseppe Castelli, che ringraziamo per averle immediatamente fatte proprie, traducendole in due mozioni ufficiali del Libero Consorzio. Questo dimostra come, quando esiste una collaborazione concreta tra territorio, partito e rappresentanti istituzionali, sia possibile dare seguito alle istanze delle comunità locali e lavorare per trovare soluzioni ai problemi reali», dichiara Francesco Domenico Cocuzza, coordinatore del Circolo di Fratelli d’Italia di Gagliano Castelferrato.