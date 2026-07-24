Premio Gliozzo a Nissoria, il 29 luglio il Gran Galà

Sarà Piazza Stati Uniti di Nissoria a ospitare, mercoledì 29 luglio, il Gran Galà di premiazione della quarta edizione del Premio Nazionale “Calogero Gliozzo”, manifestazione culturale promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Colianni, con la direzione artistica di Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo.

La pace

Il tema scelto per questa edizione è la Pace, filo conduttore del percorso che ha coinvolto autori e artisti nelle sezioni Poesia, Poesia Cantata e Racconto Breve/Monologo. La serata, condotta da Irene Varveri Nicoletti, sarà dedicata alla proclamazione dei vincitori e vedrà l’alternarsi di letteratura, teatro e musica.

Gli ospiti

Tra gli ospiti annunciati l’attrice Federica Amore, che interpreterà un monologo inedito scritto per lei da Irene Varveri Nicoletti, e il Women Quintet, ensemble cameristico nato all’interno della Women Orchestra e diretto dalla maestra Alessandra Pipitone.

«Non è la prima volta che Irene Varveri Nicoletti scrive qualcosa pensando a me. Ogni volta riesce a creare testi che sento profondamente vicini, quasi cuciti addosso, permettendomi di affrontare personaggi che diventano un vero viaggio umano e artistico», afferma Federica Amore.

La manifestazione, secondo gli organizzatori, nasce con l’obiettivo di valorizzare la cultura come strumento di crescita e di incontro per il territorio. «Parlare di pace oggi è un dovere morale – spiegano Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo – perché la cultura è uno degli strumenti più potenti per costruire dialogo, partecipazione e consapevolezza».