Nicosia ospita “Schermi – Cinema Multipiazza”: fino al 2 agosto proiezioni gratuite nelle piazze

È partita ieri, martedì 29 luglio, da piazza San Michele, la seconda edizione di “Schermi – Cinema Multipiazza”, la rassegna itinerante che fino al 2 agosto porterà il cinema d’autore in diversi quartieri e frazioni di Nicosia. L’iniziativa, a ingresso gratuito, rientra nel programma di eventi patrocinati dal Comune e punta a trasformare piazze e spazi pubblici in luoghi di incontro e condivisione attraverso il grande schermo.

Ideata da Mauro Lamanna per l’associazione Divina Mania, la manifestazione è nata nel 2018 a Catanzaro e negli anni si è affermata come una delle più importanti rassegne cinematografiche itineranti del Paese.

Il cinema arriva nelle piazze

Attraverso un cine-furgone dotato di led-wall, “Schermi – Cinema Multipiazza” porta le proiezioni direttamente nei borghi e nelle periferie del Centro-Sud Italia, con l’obiettivo di rendere il cinema accessibile anche nei territori privi di sale cinematografiche o di un’offerta culturale continuativa.

L’edizione 2026 coinvolge località di Toscana, Lazio, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, confermando il carattere nazionale della rassegna.

Il programma a Nicosia

Dopo la serata inaugurale di ieri con “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, presentato da Emmanuele Aita, il calendario proseguirà questa sera, 30 luglio, alle 21 in piazza Botticelli, nel quartiere Magnana, con “Il sorpasso” di Dino Risi.

Il 31 luglio, in piazza San Cataldo, sarà proiettato “Million Dollar Baby” di Clint Eastwood, mentre il 1° agosto, nel vicolo I Sant’Antonino, spazio a “Povere creature!” di Yorgos Lanthimos.

Gran finale a Villadoro

La rassegna si concluderà il 2 agosto a Villadoro con la proiezione de “L’uomo delle stelle” di Giuseppe Tornatore. La serata sarà introdotta dagli attori Filippo Luna e Domenico Centamore.

L’iniziativa si inserisce nel cartellone estivo promosso dal Comune di Nicosia, offrendo cinque appuntamenti gratuiti dedicati al cinema d’autore e alla valorizzazione degli spazi urbani come luoghi di cultura e partecipazione.