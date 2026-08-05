Manutenzione delle strade rurali di Enna, accordo tra Comune ed Esa

Il Comune di Enna e l’Ente Sviluppo Agricolo (ESA) hanno sottoscritto una convenzione che consentirà all’amministrazione comunale di utilizzare mezzi meccanici e personale dell’ente regionale per interventi di manutenzione nelle aree rurali del territorio.

L’intesa punta a migliorare la sicurezza delle strade di campagna, garantire l’accessibilità alle aziende agricole e intervenire sulla pulizia dei canali, con l’obiettivo di ridurre il rischio di dissesto idrogeologico.

Interventi già avviati

Le attività sono iniziate la scorsa settimana e proseguiranno nelle prossime due, seguendo un cronoprogramma che privilegia i tratti ritenuti più critici per la viabilità rurale. Tra le aree interessate figurano anche il camping comunale adiacente alle piscine di Pergusa, la zona artigianale e via della Resistenza.

L’accordo consentirà inoltre di programmare ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le attività di prevenzione degli incendi e la pulizia del reticolo idrico in vista della stagione autunnale. Salvo imprevisti, è previsto un nuovo intervento dell’ESA sul territorio comunale a metà ottobre.

L’intesa tra Comune ed ESA

Secondo l’amministrazione, la convenzione permetterà di eseguire lavori che il Comune avrebbe avuto difficoltà a realizzare autonomamente o che avrebbero richiesto maggiori risorse economiche. L’iniziativa è stata seguita dall’assessorato al Verde pubblico, guidato da Leandro Lombardo, con il coinvolgimento del vicepresidente del Consiglio comunale Rosario Vasapollo.

“Questa convenzione rappresenta un passo importante per la cura del nostro territorio. Garantire strade percorribili e sicure significa sostenere il lavoro delle aziende agricole e delle famiglie che operano nelle campagne”, ha dichiarato l’assessore Lombardo, che ha inoltre ringraziato l’ESA e Rosario Vasapollo per la collaborazione nella definizione dell’accordo.

“Si tratta di un’intesa che ci consente di intervenire rapidamente senza gravare ulteriormente sul bilancio comunale, a beneficio di chi vive e lavora nelle zone rurali”, ha aggiunto il sindaco Mirello Crisafulli.