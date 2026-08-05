Pergusa, l’ex caserma dei Carabinieri diventerà la “Hope House”

L’ex caserma dei Carabinieri di Pergusa diventerà la futura sede di “Hope House – Casa della Speranza”, un centro di aggregazione sociale promosso dall’associazione HOPE APS. L’annuncio è stato dato dal presidente Walter Cardaci durante la serata conclusiva del GREST 2026 organizzato dalla Parrocchia SS. Crocifisso e dalla stessa associazione, alla presenza di numerose famiglie, bambini e volontari.

Un nuovo spazio per la comunità

Il progetto nasce dall’esigenza, manifestata da tempo da molte famiglie della frazione, di disporre di uno spazio educativo e aggregativo aperto durante tutto l’anno. Grazie al comodato d’uso gratuito dell’immobile, della durata di nove anni, concesso dal Libero Consorzio Comunale di Enna, l’associazione potrà avviare la trasformazione della struttura.

La futura Hope House ospiterà attività educative, servizi sociali, un punto di ascolto, un emporio solidale, laboratori intergenerazionali e iniziative culturali rivolte a bambini, giovani, famiglie e anziani.

Riqualificazione e raccolta fondi

Per rendere l’edificio pienamente operativo saranno necessari interventi di riqualificazione. Il Libero Consorzio Comunale di Enna provvederà alla sostituzione degli infissi esterni e dei portoni d’ingresso, mentre HOPE APS realizzerà gli interventi interni di adeguamento degli spazi.

A partire dalla fine di agosto sarà inoltre avviata una campagna di raccolta fondi rivolta a cittadini, imprese e associazioni per sostenere i lavori.

“L’entusiasmo che abbiamo visto durante l’annuncio ci ha confermato quanto Pergusa avesse bisogno di questo progetto. Hope House non sarà soltanto una sede associativa, ma un luogo di incontro, crescita e solidarietà”, ha dichiarato il presidente di HOPE APS, Walter Cardaci, ringraziando il Libero Consorzio Comunale e l’Ufficio tecnico dell’ente per la collaborazione nell’iter che ha portato all’assegnazione dell’immobile.