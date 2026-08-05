Valguarnera, Giuseppe Di Seri nominato comandante della Polizia Municipale

Il Comune di Valguarnera ha un nuovo comandante della Polizia Municipale. La sindaca Carmen Cutrona ha firmato la nomina di Giuseppe Di Seri, 63 anni, originario di Piazza Armerina, che subentra a Rino Scarpaci, dimessosi dall’incarico alcuni mesi fa.

Il percorso professionale

Di Seri vanta una lunga esperienza nelle forze dell’ordine. Per circa quindici anni ha prestato servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina e, prima del trasferimento, ha lavorato per diversi anni anche al Commissariato di Caltagirone. È andato in quiescenza tre anni fa con il grado di ispettore superiore – sostituto commissario della Polizia di Stato.

Tra il 2024 e il 2025 ha inoltre ricoperto l’incarico di comandante della Polizia Municipale di Aidone.

Le parole della sindaca

La sindaca Carmen Cutrona ha espresso soddisfazione per la nomina del nuovo comandante.

“Dopo tante valutazioni ho firmato ieri la nomina del nuovo comandante della Polizia Municipale, l’ispettore Giuseppe Di Seri, accolto con i dovuti onori nel Palazzo Comunale. Già nei giorni scorsi, ancor prima della nomina, si era speso volontariamente nell’organizzazione dell’evento di Radio Time 90 e di questo gli va dato atto e lo ringraziamo”.

La prima cittadina ha quindi indicato le priorità del nuovo incarico: “Il compito principale di cui dovrà occuparsi sarà quello di riorganizzare la viabilità urbana, i servizi e coordinare al meglio la Polizia locale in forza. Confidiamo sempre nel rispetto delle regole e nel buon senso di tutti i cittadini. Non si vuole sanzionare nessuno, ma in una comunità sana e che si rispetti, le violazioni saranno punite”.