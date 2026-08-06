Enna, casting aperti per lo spot del Centenario della Provincia: ecco come candidarsi

Volti, storie e scorci del territorio saranno i protagonisti dello spot cinematografico dedicato al Centenario della Provincia di Enna. La produzione, commissionata dal Libero Consorzio Comunale di Enna e affidata al regista Davide Vigore, apre ufficialmente i casting alla ricerca di figurazioni e ruoli su parte che prenderanno parte alle riprese.

L’obiettivo è raccontare l’identità del territorio ennese attraverso immagini, luoghi simbolo e persone che ne rappresentano la storia e la comunità.

Tre giorni di selezioni al Teatro Neglia

Le selezioni, curate dalla casa di produzione Visco Film, si svolgeranno al Teatro comunale “Francesco Paolo Neglia” di Enna nelle giornate del 25, 26 e 27 agosto, dalle 17 alle 21.30.

Il casting è aperto a persone di tutte le età, anche senza precedenti esperienze nel mondo della recitazione. Chi desidera partecipare potrà presentarsi direttamente nelle giornate previste.

Per le compagnie e i gruppi teatrali è invece prevista la possibilità di concordare preventivamente un orario dedicato con la produzione, così da agevolare l’organizzazione delle selezioni.

Un progetto per raccontare il territorio

Lo spot cinematografico nasce per celebrare i cento anni della Provincia di Enna, valorizzandone il patrimonio culturale, i luoghi più rappresentativi e la comunità attraverso un linguaggio cinematografico.

L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità per cittadini, attori e appassionati di prendere parte a una produzione professionale che avrà il compito di promuovere l’immagine del territorio ennese.

Per informazioni e per concordare un appuntamento, in particolare per le compagnie teatrali, è possibile contattare la produzione Visco Film all’indirizzo e-mail viscofilm@gmail.com.