Segretario comunale, Crisafulli sceglie Panepinto: l’ex deputato Ars del Pd arriva da Trapani

Cambio alla guida della segreteria generale del Comune di Enna. Giovanni Panepinto prende il posto di Lucio Catania, segretario comunale dal 2000. Panepinto, scelto dal sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, arriva da Trapani, dove ha ricoperto il ruolo di segretario generale, maturando una lunga esperienza nella gestione della macchina amministrativa e affrontando anche fasi particolarmente delicate per l’ente.

La sua carriera

Giovanni Panepinto è un dirigente di lungo corso dei democratici ed è stato eletto nel giugno 2025 Presidente della Commissione Regionale di Garanzia del PD Sicilia. È stato deputato all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) per tre legislature tra cui nei Ds e nel Pd e ha ricoperto per tre mandati la carica di sindaco di Bivona, in provincia di Agrigento.

Il ruolo del segretario

Il segretario generale svolge un ruolo centrale nel funzionamento del Comune: assicura la conformità dell’attività amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e supporta gli organi dell’ente sotto il profilo giuridico-amministrativo. Tra le sue competenze rientrano inoltre gli adempimenti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, oltre all’assistenza a sindaco, giunta e consiglio comunale. Il passaggio da Catania a Panepinto apre dunque una nuova fase per la struttura amministrativa del Comune di Enna.

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