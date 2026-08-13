ASP Enna, Ermanno Vitale confermato alla guida dello SPRESAL

L’Asp di Enna ha rinnovato a Ermanno Vitale l’incarico di direttore dell’Unità Operativa Complessa SPRESAL. Il servizio si occupa della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro.



Tra le attività rientrano i controlli nei cantieri e nelle aziende, le indagini sugli infortuni e sulle malattie professionali e la valutazione dei piani di lavoro. Lo SPRESAL svolge inoltre attività di informazione e formazione rivolte a lavoratori e imprese.

Prevenzione e collaborazione con Kore

Vitale è associato di Medicina del Lavoro alla Libera Università Kore di Enna e opera nell’ASP nell’ambito della convenzione tra l’Azienda sanitaria e l’ateneo.



Durante il precedente incarico, lo SPRESAL ha portato avanti i programmi del Piano Regionale della Prevenzione, con interventi sulle patologie muscolo-scheletriche e sullo stress lavoro-correlato.

Le attività hanno coinvolto imprese e lavoratori del territorio e compreso iniziative sulla sicurezza domestica realizzate con INAIL. Il rinnovo garantisce continuità alla direzione del servizio e alla collaborazione tra ASP e università nel campo della prevenzione.