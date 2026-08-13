Pergusa, ecco la notte dell’Assunta: musica, cibo e festa in piazza della Bonifica

È tutto pronto a Piazza della Bonifica, a Pergusa, per la “Estate sul Lago – La Notte dell’Assunta”, in programma venerdì 14 agosto. L’appuntamento unirà la tradizione religiosa della vigilia di Ferragosto a una serata di musica e socialità aperta a residenti e visitatori.

Il programma prenderà il via alle 19.30 con la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale. Alle 20.45 la festa si sposterà in piazza, con ingresso libero e un programma pensato per diverse fasce d’età.

Musica, gastronomia e animazione

Sul palco saliranno i Titanium – Rock in Dance per la parte live, seguiti dal DJ Set degli HANGOV3R. L’area food sarà curata dall’Associazione Provinciale Cuochi Ennesi, che preparerà un piatto di pasta calda. Saranno disponibili cento posti a sedere e un’area drink.

Per partecipare alla cena non è prevista prenotazione: il biglietto potrà essere acquistato direttamente sul posto e il ricavato sarà destinato ai lavori di restauro e manutenzione della parrocchia.

Previsti anche uno spazio dedicato ai bambini, momenti di animazione e gadget luminosi. La piazza è stata interessata da interventi di pulizia straordinaria curati dal Comune di Enna.

Gli organizzatori spiegano che “le centinaia di chiamate e richieste di informazioni ricevute in questi giorni” testimoniano l’interesse per l’iniziativa. L’invito è quindi a “staccare la spina, uscire di casa e riscoprire la bellezza di stare insieme e socializzare sotto le stelle del nostro lago”.