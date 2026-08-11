Autismo, mancata gara per il centro diurno: Sat diffida l’Asp Enna e scrive alla Regione

Un’istanza di diffida e messa in mora indirizzata all’Assessorato regionale della Salute, al Dipartimento per la Pianificazione Strategica, al Dasoe e, per conoscenza, alla Direzione strategica dell’Asp di Enna e alla Prefettura. È quanto ha presentato l‘Associazione S.A.T., nella persona del presidente Michele Di Franco, sollecitando un intervento urgente sulla mancata indizione della gara per l’attivazione di un secondo centro diurno per l’autismo nel territorio dell’Asp di Enna.

La delibera dell’Asp per un nuovo centro diurno

Al centro della vicenda c’è la delibera aziendale n. 1613 del 16 ottobre 2023, con cui l’Asp aveva istituito un nuovo centro diurno da 20 posti, articolato in due moduli: dieci per utenti in età scolare, dieci per adolescenti e adulti che hanno assolto l’obbligo scolastico. Lo stesso atto, avendo accertato, sulla base della relazione del Dipartimento di Salute Mentale, l’impossibilità di una gestione diretta del servizio per carenza di personale strutturato, si riservava di indire con successivo provvedimento apposito bando ad evidenza pubblica. La delibera quantificava e autorizzava, inoltre, una spesa complessiva di 569.520 euro Iva compresa, imputata su più progetti aziendali.

La lista d’attesa

Nella delibera si dà conto anche della dimensione della lista d’attesa: alla data del maggio 2023 risultavano 95 soggetti con disturbo dello spettro autistico in lista d’attesa, oltre a ulteriori 16 bambini seguiti dalle mini-équipe territoriali pur non formalmente inseriti in lista. Dati che, sottolinea l’Associazione, renderebbero ancora più delicato il protrarsi dei tempi.

L’area nord dell’Ennese

A quasi tre anni dall’adozione del provvedimento, dichiarato immediatamente esecutivo, la procedura ad evidenza pubblica prevista dallo stesso atto non risulterebbe, ad oggi, pubblicata. Nell’istanza, la Sat riferisce inoltre di aver appreso di indicazioni fornite dall’Assessorato regionale sulla collocazione del nuovo centro nella zona Nord della provincia di Enna, circostanza di cui chiede conferma agli uffici regionali.

Sat alla Regione: “Avviare la gara”

Sulla base di questi elementi, l’Associazione ha chiesto all’Assessorato di acquisire dall’Asp una relazione sullo stato di attuazione della delibera, di verificare l’esistenza di eventuali atti di revoca, sospensione o rimodulazione, di accertare la disponibilità delle risorse economiche già autorizzate e di sollecitare, in assenza di ragioni ostative documentate, l’avvio della gara. Contestualmente, la Sat ha diffidato formalmente l’Asp di Enna a comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, le iniziative adottate o da adottare, corredate da un cronoprogramma, riservandosi ulteriori azioni in caso di mancato riscontro.