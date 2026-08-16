Enna, la cena di Ferragosto come 60 anni fa: tavolata nel centro storico

Una cena di Ferragosto come avveniva sessant’anni fa, quando tavoli e sedie uscivano dalle case e la strada diventava il luogo della convivialità. È questa l’idea che ha animato una serata nel centro storico di Enna, in via Sottotenente Gino Gennaro.

L’iniziativa è nata da Anna Tinebra, proprietaria insieme a Stefano Di Vita di un ristorante a matrice biologica, e dai titolari dell’enoteca-osteria Tommaso Scavuzzo e Pierelisa Rizzo, giornalista con la passione per la cucina.

La tavolata nel vicolo

Una lunga tavolata ha accolto circa 40 partecipanti, tra piatti della tradizione ennesе, vino e stoviglie di porcellana. A fare da cornice, le tovaglie con pizzi e merletti delle nonne, in un’atmosfera che ha riportato per una sera il vicolo a una dimensione comunitaria ormai rara.

L’iniziativa si è ispirata anche a un antico detto siciliano, “Agustu e rigustu capu d’invernu”, legato al tradizionale cambiamento delle temperature dopo Ferragosto.

Riscoprire la città attraverso i suoi vicoli

Più che una semplice cena, l’appuntamento ha voluto essere un’esperienza nel segno della memoria e della socialità, con l’idea di “adottare” un vicolo e contribuire a riportare vita nel centro storico durante un agosto particolarmente tranquillo. L’evento ha ricevuto il patrocinio gratuito del Comune di Enna.