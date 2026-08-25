Caos Enna calcio, il team manager Vigneri si dimette

Gianluca Vigneri non sarà il Team Manager dell’Enna Calcio nella stagione appena iniziata. Lo comunica lui stesso in una nota diffusa dopo il passaggio di proprietà e nelle ore in cui il nuovo corso societario continua a modificare assetto e riferimenti tecnici.

Le parole di Vigneri

“Con il cuore triste ma la coscienza a posto, comunico di non essere disponibile per la corrente stagione sportiva a ricoprire l’incarico di Team Manager dell’Enna Calcio”.

Una decisione che arriva dunque in una fase ancora molto movimentata per il club. Il nuovo proprietario Giancarlo Travagin sta definendo la struttura societaria e, sul piano sportivo, Giovanni Pisano è destinato ad assumere un ruolo centrale nelle scelte tecniche: ha un ruolo da Ds ed ha scelto Anastasi come allenatore. E la decisione di Travagin di convergere su Pisano avrebbe creato delle frizioni in una frangia del gruppo ennese.

Motivazioni

È soprattutto nella motivazione della scelta che Vigneri prende le distanze dal nuovo corso. “Non ritengo di potere operare in una situazione al momento poco chiara, di promesse che non coincidono con i fatti, di un modo di gestire che potrebbe non essere adeguato”.

Non ci sono nomi né accuse circostanziate, ma il riferimento alla distanza tra “promesse” e “fatti” fotografa il disagio di chi ritiene di non avere più le condizioni per svolgere il proprio ruolo. Un passaggio che va letto nel contesto di un Enna che, dall’insediamento della nuova proprietà, ha già attraversato diversi cambiamenti.

Rivendicazione

Vigneri rivendica quindi il lavoro svolto negli anni e, in particolare, quello dell’ultima fase: “Lascio dopo aver fatto concretamente il possibile per salvare la squadra della mia città”.

Poi aggiunge: “Lascio a testa alta, perché so il contributo fattivo che ho dato in questi anni all’Enna Calcio”.

Una presa di posizione che accompagna l’uscita di scena e che sembra voler delimitare anche il perimetro delle responsabilità rispetto a ciò che accadrà da questo momento in avanti.

Futuro

“Adesso tocca ad altri. Io il mio contributo l’ho dato”, scrive ancora Vigneri, ringraziando ragazzi, staff e quanti hanno collaborato in queste settimane.

La separazione riguarda dunque l’incarico, non il legame con la squadra. “Sarò sempre uno dei primi tifosi dell’Enna Calcio”, conclude, prima del suo “Forza Enna. Sempre”.

Per il club, intanto, si apre una nuova fase con una struttura ancora in costruzione e un’altra importante decisione tecnica alle porte.

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