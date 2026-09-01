Piazza Armerina, dopo vent’anni torna la Festa dell’Unità

Dopo oltre vent’anni, la Festa dell’Unità torna a Piazza Armerina. Sabato 5 e domenica 6 settembre sarà Villa Garibaldi a ospitare “Comunità in Piazza”, l’iniziativa organizzata dalla sezione del Partito Democratico “S. Santaniello”, tra incontri, dibattiti, cultura, musica e momenti di socialità.

Il programma mette al centro alcuni dei temi che riguardano il presente e il futuro delle comunità locali: dal ruolo delle donne alla politica e all’accoglienza, dalle aree interne all’inclusione sociale, dalla disabilità alla qualità degli spazi urbani e all’amministrazione degli enti locali.

Il confronto sul futuro della città

Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello di domenica pomeriggio, quando con “Che città vogliamo?” saranno presentati i risultati di un sondaggio sulla città. A seguire è previsto un confronto pubblico sulle prospettive di Piazza Armerina, con l’obiettivo di raccogliere idee e proposte direttamente dai cittadini.

Un’impostazione che, nelle intenzioni della segretaria del circolo PD Maria Grasso, vuole andare oltre il tradizionale schema della festa politica. «Abbiamo voluto evitare una Festa fatta soltanto di interventi dal palco» spiega Grasso, indicando nel coinvolgimento della comunità uno degli elementi caratterizzanti dell’iniziativa.

Cultura e iniziative per le famiglie

Non ci saranno soltanto dibattiti. Sabato mattina è in programma il laboratorio di pittura “La città siamo noi”, mentre domenica sarà proposto un laboratorio di scavo archeologico. Prevista anche l’inaugurazione della mostra fotografica “Sulle ali della farfalla”, a cura del maestro Enrico La Bianca.

Nel programma trova spazio anche un momento dedicato al ricordo dell’impegno politico e culturale di Filippo Acquachiara, a dieci anni dalla scomparsa.

Musica e socialità

Le due giornate saranno accompagnate anche da momenti di intrattenimento. Sabato sera è prevista una jam session musicale, mentre domenica ci saranno il ballo sociale e di gruppo e, al termine della manifestazione, il DJ set.