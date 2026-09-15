Leggendario chitarrista Davide Lo Surdo a Dicembre a Bilbao
Comunicati Stampa - 15/09/2026
Davide Lo Surdo, riconosciuto come il chitarrista più veloce della storia, ha annunciato un appuntamento speciale in Spagna per il 18 dicembre 2026.
L’evento, organizzato da Endemonium Booking, si terrà presso la Sala Mytho di Bilbao e vedrà il giovane chitarrista esibirsi in una serata dedicata alla sua eccezionale tecnica e alle sue straordinarie performance alla chitarra.
Di recente indicato dal London Daily News come il secondo più grande chitarrista della storia, Lo Surdo si appresta così a debuttare dal vivo in Spagna con il suo primo concerto nel Paese.
I nomi delle band che accompagneranno la serata come gruppi di apertura saranno comunicati prossimamente.