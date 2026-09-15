Premio Megamark, vince Denaro: lo scrittore cresciuto a Valguarnera conquista la giuria

È Gianni Denaro, nato a Enna nel 1991 e cresciuto a Valguarnera, il vincitore dell’undicesima edizione del Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi, dedicato alle opere prime di narrativa italiana. A conquistare la giuria popolare è stato il suo romanzo Armadio di famiglia, pubblicato da Minimum Fax.

Per Denaro, che dal 2010 vive a Roma dove lavora come designer e docente universitario in progettazione e cultura della moda, arriva così un riconoscimento legato alla sua prima prova narrativa.

La memoria attraverso gli abiti

Armadio di famiglia è un romanzo autobiografico che ricostruisce la storia della famiglia dell’autore attraverso gli abiti conservati in un armadio. Quando la madre tenta di disfarsene, il protagonista torna con la memoria a fotografie, ricordi, sacrifici e silenzi, confrontandosi con l’eredità familiare e con il rapporto tra passato e presente.

La scelta dei lettori

A decretare il vincitore è stata “La Corte dei lettori”, composta da 40 lettori individuali e cinque gruppi di lettura, che hanno coinvolto complessivamente 125 persone provenienti da diverse regioni italiane.

A Denaro sono andati 5 mila euro. Agli altri quattro finalisti, Nadeesha Uyangoda con Acqua sporca, Massimo Gezzi con Adriatica, Saverio Gangemi con Calùra e Fabrizio Sinisi con Il prodigio, è stato assegnato un riconoscimento di 2 mila euro ciascuno.

La menzione speciale della giuria degli esperti è andata ad Anna Schirru per Una brutta voglia, premiata con mille euro.

Il premio è promosso dalla Fondazione Megamark di Trani in collaborazione con l’associazione culturale La Maria del Porto, organizzatrice de I Dialoghi di Trani, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura della Regione Puglia, del PACT e della Città di Trani.