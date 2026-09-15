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Agira
Aidone
Assoro
Barrafranca
Calascibetta
Catenanuova
Centuripe
Cerami
Gagliano C.to
Leonforte
Nicosia
Nissoria
Piazza Armerina
Pietraperzia
Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera
Villarosa
‘Ndrangheta, confiscati beni per 162 milioni a 3 imprenditori nel Catanzarese
Italpress - 15/09/2026
di Italpress
‘Ndrangheta, confiscati beni per 162 milioni a 3 imprenditori nel Catanzarese
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