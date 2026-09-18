Anno scolastico 26/27: a Caltanissetta incontro tra l’assessore Turano e i dirigenti scolastici di Caltanissetta ed Enna

Caltanissetta, 16 settembre 2026 – Si è svolto questa mattina, presso la Sala Conferenze “Aula Mancuso” dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ed Enna, in via Nino Martoglio a Caltanissetta, l’incontro dedicato all’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, della dirigente dell’Ambito Territoriale, Viviana Assenza, e dei dirigenti scolastici delle province di Caltanissetta ed Enna.

Ad aprire i lavori è stata la dirigente Viviana Assenza, che ha presentato il personale dell’Ufficio Scolastico Territoriale e salutato i dirigenti scolastici presenti.

L’avvio dell’anno scolastico è stato accompagnato da un intenso lavoro organizzativo che ha consentito di concludere nei tempi previsti le operazioni di mobilità annuale e il conferimento delle supplenze. Un’attività che ha permesso alle istituzioni scolastiche del territorio di iniziare le lezioni con i docenti già assegnati alle rispettive sedi fin dai primi giorni di scuola, garantendo agli studenti continuità didattica e regolarità nello svolgimento delle attività educative. La dirigente ha inoltre sottolineato il costante lavoro di interlocuzione e collaborazione sviluppato dall’Ufficio con i dirigenti scolastici dei due territori, in un clima di confronto costruttivo finalizzato all’individuazione delle soluzioni più efficaci per le esigenze delle istituzioni scolastiche.

L’incontro, primo appuntamento del ciclo di confronti territoriali promosso dalla Regione Siciliana e dall’Ufficio scolastico regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano. L’assessore ha ricordato come l’obiettivo degli incontri territoriali sia quello di raccogliere richieste, contributi, proposte e riflessioni provenienti da chi vive quotidianamente la realtà scolastica, illustrando al contempo le iniziative realizzate e i progetti in programma per il sistema dell’istruzione siciliano.

Turano ha richiamato gli investimenti messi in campo negli ultimi anni dalla Regione Siciliana, sottolineando gli interventi destinati all’edilizia scolastica, all’innovazione tecnologica, alle aule immersive, ai laboratori, alle mense, alle palestre e ai progetti per la legalità e il contrasto al disagio minorile. Nel corso del dibattito, l’assessore si è dimostrato particolarmente disponibile e concreto nell’ascolto delle problematiche e delle proposte avanzate dai dirigenti scolastici delle province di Caltanissetta ed Enna, accogliendo osservazioni e suggerimenti provenienti dai territori e confermando la volontà della Regione di mantenere un dialogo costante con le comunità scolastiche. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale tra amministrazione regionale, ufficio scolastico e istituzioni scolastiche, offrendo l’opportunità di fare il punto sulle sfide del nuovo anno scolastico e di rafforzare la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nel sistema educativo. L’appuntamento di Caltanissetta ha inaugurato il ciclo di incontri territoriali promossi dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, confermando la centralità del dialogo quale strumento essenziale per costruire una scuola sempre più vicina alle esigenze degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico.

Luogo: Ufficio Scolastico Provinciale Caltanissetta ed Enna, ENNA, SICILIA