Enna, dislessia e Dsa: Francesco Riva ospite alla Biblioteca comunale

Sarà dedicato alla dislessia e ai Disturbi specifici dell’apprendimento l’appuntamento in programma martedì 29 settembre, alle 17, alla Biblioteca comunale di Enna. L’iniziativa rientra nel progetto “MIVà di Leggere 0-6”, promosso da La Fabbrica di Mivà con il sostegno del Centro per il libro e la lettura e una rete che coinvolge anche i Comuni di Enna e Aidone.

Il racconto di chi ha trasformato l’esperienza in un libro

A intervenire sarà Francesco Riva, attore e scrittore, che attraverso il teatro e la scrittura ha raccontato la propria esperienza legata ai disturbi dell’apprendimento. Nel corso dell’incontro presenterà “Albert dove sei?”, libro che affronta le difficoltà che possono accompagnare il percorso scolastico e il tema della valorizzazione delle differenze.

Con Riva saranno presenti Sara Padalino, neuropsichiatra infantile dell’Asp di Enna, e Antonella Dongarrà, logopedista e referente locale di “Nati per Leggere”. L’incontro sarà introdotto da Marinella Adamo, dirigente scolastico e assessore comunale alla Pubblica istruzione.

Il progetto tra lettura e accessibilità

L’appuntamento arriva dopo una delle attività già realizzate dalla rete del progetto. All’Aias di Enna, 25 bambini hanno partecipato alla lettura di “Anna e i cocomeri”, condotta dalla logopedista Daniela La Barbera attraverso strumenti della Comunicazione aumentativa alternativa.