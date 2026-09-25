Lega, la direzione regionale riunita ad Enna: al congresso nazionale 34 delegati siciliani

Si è riunita oggi a Enna la Direzione regionale della Lega in Sicilia. All’ordine del giorno il percorso congressuale nazionale del partito, il tesseramento e l’organizzazione territoriale, oltre alla situazione politica siciliana e alla prossima manovra finanziaria regionale.

Dalla Sicilia 34 delegati

La riunione si è svolta in vista del Congresso nazionale straordinario della Lega, convocato a Milano per ottobre. La Sicilia sarà rappresentata da 34 delegati. Nel corso dell’incontro è stata inoltre affrontata la situazione della maggioranza regionale in vista dell’esame della manovra all’Ars.

La Finanziaria

Il segretario regionale Nino Germanà ha indicato tra i temi prioritari l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per interventi su sviluppo, occupazione, imprese, energia e infrastrutture. “La maggioranza sta lavorando a una manovra finanziaria che dovrà mettere a disposizione circa 500 milioni di euro, risorse che devono rappresentare un vero motore per lo sviluppo della Sicilia, per il lavoro e per il sostegno alle imprese”, ha dichiarato.

Le elezioni

La Direzione ha discusso anche della legge elettorale nazionale e dei prossimi appuntamenti elettorali in Sicilia, a partire dalle regionali. Su questo fronte Germanà ha sottolineato la necessità di rafforzare la presenza del partito nei territori e il coinvolgimento di amministratori e classe dirigente.

“La Sicilia deve essere protagonista delle prossime sfide elettorali. Per questo è fondamentale rafforzare il lavoro sui territori, coinvolgere la nostra classe dirigente e costruire un percorso che parta dai problemi concreti dei siciliani”, ha detto il segretario regionale.