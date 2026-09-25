Lutto a Enna, muore la sorella dell’ex assessore La Porta: era dipendente del Comune

Lutto in città per la scomparsa di Rachele La Porta, sorella dell’ex assessore comunale Giuseppe La Porta. La notizia ha suscitato dolore tra quanti la conoscevano e avevano avuto modo di frequentarla durante la sua attività lavorativa in un ufficio comunale. Una donna ricordata per la discrezione, la gentilezza e il sorriso, anche nei momenti più difficili.

Il messaggio di Campanile

Tra i messaggi di cordoglio quello della commissaria provinciale di Italia Viva Rosalinda Campanile, che ha ricordato Rachele con parole di affetto, esprimendo vicinanza alle figlie, alla mamma, al marito ed a Giuseppe La Porta.