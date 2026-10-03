Barrafranca, Controcorrente: Comune ha negato spazi per la nostra manifestazione

Il movimento Controcorrente di Barrafranca ha annunciato di aver dovuto annullare l’iniziativa di partecipazione civica denominata “La finanziaria che vorrei: la parola ai Siciliani”, prevista per il 3 ottobre dalle 16 alle 20. Lo stop è arrivato a seguito del parere sfavorevole espresso dal Comune sull’occupazione degli spazi interni o d’ingresso della Villa Comunale.

Le ragioni del no

L’amministrazione ha motivato il diniego adducendo criticità legate alla viabilità ordinaria e al potenziale congestionamento del traffico provocato dalle auto in sosta nelle vicinanze. Una decisione contestata dagli organizzatori, i quali denunciano l’impossibilità di esercitare un momento di confronto democratico nei luoghi ritenuti più idonei e visibili.

Le critiche

Il movimento ha inoltre criticato l’alternativa proposta, definendola inadeguata a garantire la stessa partecipazione dei cittadini.