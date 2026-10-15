Sanità: due nuovi medici all’ospedale di Nicosia, arrivano pediatra e radiologo
Nicosia - 15/10/2026
Due nuovi dirigenti medici entrano nell’organico dell’Asp di Enna e prenderanno servizio all’ospedale di Nicosia. Si tratta di uno specialista in pediatria e di un radiologo, reclutati attraverso la mobilità, con esperienze professionali già maturate.
Potenziato il presidio della zona nord
L’arrivo dei due professionisti, secondo quanto fa sapere l’Asp di Enna, punta a rafforzare l’assistenza sanitaria nel presidio della zona nord della provincia, in particolare nell’area pediatrica e nella diagnostica per immagini. La mobilità si affianca a concorsi e incarichi tra gli strumenti utilizzati dall’Azienda per potenziare gli organici, soprattutto nelle sedi periferiche.