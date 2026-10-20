Il dolore di Giusina per la morte del marito: “Sono straziata ma grazie per l’affetto”

Dopo giorni di silenzio per la scomparsa del marito Sergio, Giusina Battaglia è tornata sui social con una storia Instagram accompagnata dall’immagine di un cuore spezzato. Poche parole, che restituiscono il dolore per la perdita e, allo stesso tempo, la gratitudine per l’affetto ricevuto: «Sono straziata dal dolore ma invasa dal vostro affetto oceanico, grazie a tutti».

Nel messaggio, riportato dall’Adnkronos, la cuoca ha aggiunto un pensiero rivolto a chi le sta accanto in queste ore difficili: «Torno presto, ho bisogno di tutti voi».

Il legame con la Festa del Cannolo di Nicosia

La partecipazione di Giusina alla Festa del Cannolo a Nicosia, avvenuta poco più di una settimana prima della tragedia, rende la notizia particolarmente vicina al territorio ennese. La presenza di Giusina Battaglia aveva rappresentato un momento dedicato alla valorizzazione di uno dei prodotti simbolo della pasticceria siciliana.

Gli organizzatori della Festa del Cannolo hanno voluto farle arrivare un messaggio di vicinanza, unendosi al cordoglio per la scomparsa del marito.

L’annuncio in televisione e il ricordo di Sergio

La notizia della morte di Sergio Colicchio era stata comunicata lunedì 19 ottobre da Antonella Clerici, in apertura della puntata di «È sempre mezzogiorno», il programma di Rai1 al quale Battaglia è legata. La conduttrice aveva rivolto un abbraccio alla cuoca e ai suoi due figli gemelli di dieci anni, assicurandole che la trasmissione l’avrebbe aspettata.

Colicchio, ex cameraman, aveva avuto un ruolo importante anche nella nascita del percorso culinario della moglie: era stato lui a girare i suoi primi video di cucina. Un sostegno professionale e personale che ha accompagnato l’inizio di un’avventura diventata negli anni molto conosciuta dal pubblico.