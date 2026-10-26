Enna, due furgoni per la refezione scolastica: spesa da 60 mila euro

Due furgoni isotermici per il trasporto dei pasti nelle scuole, per una spesa complessiva di 59.900 euro. È quanto prevede la determina dirigenziale approvata il 24 ottobre dal Comune di Enna, che autorizza l’avvio di una trattativa diretta sul Mepa con Autoclub Srl, società con sede a Bari, per l’acquisto dei due veicoli.

I costi dei mezzi

La fornitura riguarda un Fiat Professional Doblò a chilometro zero, per un importo di 27.400 euro, e un Fiat Professional Scudo, del valore di 32.500 euro. L’operazione prende le mosse da un finanziamento regionale di 35.464,29 euro, concesso per l’acquisto di un automezzo destinato alla refezione scolastica. L’amministrazione ha deciso di ampliare la fornitura con un secondo veicolo, la cui spesa sarà coperta con risorse proprie dell’ente.