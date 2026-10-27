Kore, niente trasferimento nell’ex scuola Pascoli: rammarico di Enna Futura

L’Università Kore non è interessata all’utilizzo dell’immobile di Piazza IV Dicembre, sede dell’ex scuola media Pascoli, a Enna Alta. È quanto emerge dalla nota formale firmata dal presidente dell’Ateneo, professor Cataldo Salerno, trasmessa il 22 ottobre scorso e resa nota durante i lavori del Consiglio comunale.

La lettera

A renderlo noto è il gruppo consiliare di Enna Futura composto da Paolo Gargaglione e Giusy Macaluso. “Nella missiva a sua firma, il Presidente dell’Ateneo, Prof. Cataldo Salerno, dichiara il mancato interesse dell’Università all’utilizzo dell’immobile di Piazza IV Dicembre (ex scuola media Pascoli)” spiegano i due consiglieri.

Il protocollo

La comunicazione riguarda il protocollo d’intesa sottoscritto nel febbraio 2024 tra il Comune di Enna e l’Università Kore, nell’ambito di un progetto più ampio volto a rafforzare il ruolo della città come polo universitario. Tra gli obiettivi figurava il trasferimento della Facoltà di Scienze Motorie nei locali dell’ex Pascoli, attraverso un successivo accordo di comodato compensativo pluriennale.

Dalla sede universitaria alla permuta immobiliare

L’intesa non si limitava alla nuova sede universitaria. Comprendeva anche un progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con una permuta tra l’area dell’ex Fiera dell’Agricoltura, in contrada Scifitello, e l’ex Casa del Mietitore, a Enna bassa. L’operazione era finalizzata anche a definire i rapporti patrimoniali tra Comune e Ateneo.

Il protocollo contemplava inoltre iniziative per favorire la residenzialità studentesca, attraverso una maggiore disponibilità di alloggi, anche nel centro storico e nella parte alta della città. Un insieme di interventi pensato per sostenere la presenza universitaria e contribuire alla rivitalizzazione urbana ed economica di Enna.

Enna Futura rivendica il risultato della mozione

Il gruppo consiliare Enna Futura esprime soddisfazione per l’esito della mozione discussa nell’ultima seduta consiliare, sostenendo che l’iniziativa abbia consentito di ottenere un chiarimento sulle intenzioni dell’Ateneo. I consiglieri sottolineano che la nota della Kore è arrivata successivamente al deposito della mozione, evidenziando la tardività del riscontro formale.

Rammarico per la scelta dell’Ateneo

“Pur ribadendo la piena correttezza dell’operato del Comune rispetto agli impegni sottoscritti, Enna Futura prende atto con rammarico della decisione dell’Università” spiegano Gargaglione e Macaluso.

La rinuncia all’utilizzo dell’immobile riporta così al centro dell’attenzione il futuro dell’ex scuola Pascoli e la sua possibile destinazione. Un tema sul quale, alla luce della posizione espressa dalla Kore, resta da capire quali saranno le prossime determinazioni dell’amministrazione comunale.