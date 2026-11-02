Aree interne, a Nicosia il convegno della CIA: al centro investimenti e sostenibilità

Il convegno sul tema “Aree interne: luoghi di investimento e laboratori di sostenibilità” si svolgerà martedì 3 novembre, a Nicosia con inizio alle ore 9.30, presso il Museo Multimediale della Montagna Siciliana, in contrada San Martino (ex Caserma San Martino), tra le Madonie e i Nebrodi.

L’iniziativa, organizzata dalla CIA-Agricoltori Italiani, rientra nel progetto “Territori che rigenerano: la sostenibilità delle aree interne”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Un progetto nazionale per le aree interne

Il convegno di Nicosia, unico appuntamento previsto in Sicilia, è uno dei dieci incontri organizzati dalla CIA-Agricoltori Italiani nell’ambito del progetto, che ha come obiettivo la redazione del Manifesto delle aree interne.

Sette di questi convegni si sono già svolti in diverse regioni italiane: Veneto, Liguria, Marche e Umbria, Toscana, Abruzzo e Molise, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Calabria.

Dopo l’appuntamento di Nicosia, è previsto un ulteriore incontro in Piemonte il 17 novembre. Il percorso si concluderà il 30 novembre a Roma, dove sarà presentato il Manifesto delle aree interne.

Tre tavoli di lavoro e confronto

Il convegno di martedì prossimo, al Museo Multimediale della Montagna Siciliana, sarà articolato in tre tavoli tematici: Tavolo 1 – Agricoltura come infrastruttura pubblica; Tavolo 2 – Filiere territoriali e valore aggiunto: innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico, mercati, redditività e nuove economie; Tavolo 3 – Governance territoriale: abitare le aree interne, popolazione, welfare e qualità della vita.

Ogni tavolo rappresenterà una distinta sessione di lavoro, confronto e interazione digitale. Prima della costituzione dei gruppi, i responsabili dell’area economica della CIA-Agricoltori Italiani illustreranno lo scenario di riferimento, gli obiettivi e la visione strategica del progetto.

Le conclusioni nel pomeriggio

I lavori si svolgeranno nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, alle ore 15, è prevista una sintesi delle tre sessioni tematiche, seguita dalle conclusioni e dalla definizione dei successivi passi da compiere.