Enna, una nuova Provincia dei Cittadini: il confronto promosso da Med.Mez.

Il centenario della Provincia di Enna diventa l’occasione per guardare oltre la ricorrenza storica e interrogarsi sul futuro del territorio. Venerdì 13 novembre 2026, il Palazzo del Governo ospiterà una giornata di studi dedicata al ruolo delle istituzioni intermedie e alle prospettive di sviluppo delle comunità locali.

L’iniziativa, dal titolo Dalla Provincia al Libero Consorzio dei Comuni, verso una nuova Provincia dei Cittadini, è promossa dal Centro Studi Med.Mez., insieme all’Università Kore e al Libero Consorzio Comunale di Enna, con il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana.

Dal centenario alle sfide del territorio

Il confronto coinvolgerà rappresentanti istituzionali, accademici e realtà territoriali, con l’obiettivo di ripercorrere la storia dell’ente provinciale e discutere le prospettive del Libero Consorzio. Al centro, questioni decisive per l’Ennese: spopolamento, difficoltà delle aree interne, rappresentanza democratica e opportunità per le nuove generazioni.

Per il presidente di Med.Mez., Paolo Garofalo, il centenario non deve ridursi a una celebrazione, ma diventare un momento di riflessione sulle occasioni mancate e sulle scelte ancora da compiere.

Istituzioni e Università Kore a confronto

Alla giornata prenderanno parte anche il presidente dell’Università Kore, Cataldo Salerno, e il presidente del Libero Consorzio, Piero Capizzi. La presenza dell’Ateneo sottolinea il ruolo della formazione, della ricerca e della conoscenza nelle strategie di rilancio del territorio.

I lavori si articoleranno in due sessioni, dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19, nel Salone di Rappresentanza della Prefettura.

L’obiettivo dichiarato da Med.Mez. è aprire una discussione sulla costruzione di un’istituzione più vicina ai cittadini e capace di dare risposte alle esigenze dei comuni. Una riflessione che, nel centenario della Provincia, guarda soprattutto ai prossimi decenni e alle generazioni che erediteranno questo territorio.