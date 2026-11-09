Spopolamento ed imprese senza eredi: in campo una proposta per la restanza

Non è soltanto una questione di giovani che partono in cerca di lavoro. Nei piccoli comuni della provincia di Enna c’è anche un altro rischio, meno evidente ma altrettanto pesante: quello di vedere scomparire attività commerciali, botteghe artigiane e piccole imprese perché nessuno è pronto a raccoglierne l’eredità. Quando un negozio abbassa definitivamente la saracinesca, infatti, a perdere non è soltanto il titolare, ma un’intera comunità che vede ridursi servizi, opportunità e occasioni di socialità.

Il tema del ricambio generazionale torna al centro del dibattito grazie a un accordo sottoscritto da Consumerismo No Profit APS ETS ed EthicFab Forward APS, associazione milanese impegnata nella formazione e nell’inserimento lavorativo. Un protocollo biennale che punta a contrastare lo spopolamento, sostenendo il diritto dei cittadini a restare o tornare nei propri territori attraverso nuove opportunità professionali e imprenditoriali.

Aree interne, la Sicilia tra spopolamento e difficoltà occupazionali

Il quadro regionale restituisce la dimensione del problema. Secondo i dati Istat richiamati dalle associazioni, il 79,5% dei comuni siciliani rientra nelle aree interne, dove risiede il 47,9% della popolazione dell’Isola. Territori caratterizzati da distanze dai servizi essenziali, difficoltà occupazionali e progressiva perdita di residenti.

Una condizione che riguarda da vicino anche l’Ennese, dove la tenuta delle attività economiche rappresenta un elemento fondamentale per mantenere vivi i centri abitati. Senza lavoro e servizi diventa più difficile convincere i giovani a restare, ma senza residenti diventa a sua volta più complicato mantenere aperte le attività.

Imprese senza successori, il rischio di perdere un patrimonio economico

A rendere ancora più urgente la questione è l’età dei titolari delle imprese. Secondo i dati Unioncamere-InfoCamere citati nell’analisi di EthicFab Forward, a giugno 2025 in Italia si contavano oltre 314 mila titolari di imprese individuali con almeno 70 anni. In Sicilia erano 34.497, pari al 13,3% del totale.

Dietro questi numeri ci sono attività che spesso rappresentano un patrimonio di competenze, conoscenze professionali e rapporti con il territorio. Imprese che potrebbero continuare a lavorare, ma che rischiano di chiudere quando il titolare decide di ritirarsi e non trova qualcuno disposto a subentrare.

Resto al Sud 2.0, la richiesta di estendere gli incentivi

È proprio su questo punto che Consumerismo ed EthicFab Forward intendono aprire un confronto con le istituzioni. Tra le proposte c’è la revisione dei requisiti di accesso a Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord, misure attualmente rivolte agli under 35 in possesso di specifici requisiti occupazionali.

Le associazioni chiedono di ampliare la platea dei beneficiari, includendo anche chi ha superato i 35 anni e vuole ricominciare professionalmente nel proprio territorio. Un’altra richiesta riguarda la possibilità di utilizzare gli incentivi per rilevare e rilanciare imprese già esistenti, comprese quelle familiari o artigiane prive di successori.

Una possibilità che potrebbe interessare anche chi, nell’Ennese, vorrebbe investire in un’attività già avviata, conservarne il patrimonio professionale e introdurre nuove competenze e strumenti di innovazione.

La restanza come opportunità per il futuro dell’Ennese

Il protocollo individua nella Sicilia il primo territorio di sperimentazione, con particolare attenzione ai piccoli comuni e alle aree interne. La collaborazione punta a mettere insieme formazione, orientamento, inserimento lavorativo e tutela dei consumatori, nella convinzione che lo sviluppo economico non possa prescindere dalla qualità dei servizi e dalla sicurezza delle persone.

La sfida, dunque, non è soltanto creare nuove imprese, ma anche evitare che quelle esistenti scompaiano. Per i comuni della provincia di Enna, dove lo spopolamento rappresenta una delle questioni più delicate, favorire il passaggio generazionale potrebbe significare conservare posti di lavoro, servizi e identità economiche locali.

Perché restare in un paese non deve essere una scelta obbligata dalla mancanza di alternative, ma una possibilità concreta di costruire il proprio futuro.