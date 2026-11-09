Enna, oltre 450 studenti protagonisti dello sport contro le dipendenze

Una mattinata dedicata allo sport, alla socializzazione e alla promozione di stili di vita sani. Sono stati più di 450 gli studenti delle scuole della provincia di Enna che hanno partecipato all’iniziativa organizzata nella palestra polisportiva di piazzale De Coubertain, nell’ambito della seconda annualità del progetto «@Lab_School – Azioni a contrasto e prevenzione dalle dipendenze».

L’appuntamento ha trasformato l’impianto sportivo in un grande spazio di partecipazione e confronto, con attività pratiche e momenti di sensibilizzazione. Il progetto è promosso dalla Rete She e dall’associazione Vivi Sano, con il sostegno dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale.

Andrea Di Liberto incontra gli studenti

Tra i protagonisti della giornata anche Andrea Di Liberto, campione del mondo di canoa e atleta delle Fiamme Azzurre. L’azzurro ha incontrato i ragazzi, condividendo il proprio percorso sportivo e raccontando quanto siano importanti costanza, sacrificio e determinazione per raggiungere i propri obiettivi.

Un’esperienza diretta per mostrare ai giovani come lo sport possa rappresentare un’opportunità di crescita e un’alternativa concreta ai comportamenti a rischio.

Dalla pallamano alle arti marziali

Grande coinvolgimento anche grazie alla presenza della Orlando Pallamano Haenna, squadra impegnata nel campionato di Serie A Gold. Il capitano Giovanni Rosso ha guidato gli studenti alla scoperta della pallamano, facendoli partecipare attivamente alle attività proposte.

Il programma ha offerto inoltre la possibilità di provare diverse discipline: atletica, tag rugby, pickleball, taekwondo e pallacanestro. Un’occasione per avvicinare i ragazzi a nuove esperienze sportive e favorire la partecipazione attraverso il gioco.

Prevenzione e sensibilizzazione

Accanto alle attività sul campo, una parte importante dell’iniziativa è stata dedicata alla prevenzione delle dipendenze. Particolare interesse hanno suscitato le dimostrazioni con gli occhiali alcolvista, strumenti che simulano le alterazioni della percezione visiva causate dall’assunzione di alcol.

Presente anche l’Avis di Enna, con uno spazio informativo rivolto agli studenti per promuovere la cultura della donazione del sangue.

Le istituzioni e il percorso di @Lab_School

Alla manifestazione hanno preso parte rappresentanti del Coni e del Cip provinciale, esponenti delle forze dell’ordine e gli assessori comunali allo Sport e alla Formazione.

Tra i presenti anche Grazia Lo Presti, dirigente dell’Istituto comprensivo G. Mazzini di Valguarnera, scuola capofila del progetto per la provincia di Enna, e Patrizia Saporito, referente per lo sport dell’Ufficio scolastico territoriale di Enna e Caltanissetta.

L’iniziativa ennese rientra nel calendario delle nove tappe siciliane di @Lab_School, un percorso che punta a portare nelle scuole strumenti di prevenzione e occasioni di confronto sui temi della salute e del benessere.

Lo sport si conferma così uno dei principali strumenti attraverso cui promuovere inclusione, consapevolezza e corretti stili di vita tra le nuove generazioni. Il progetto si concluderà a Palermo, a metà dicembre, con la presentazione dei risultati delle attività realizzate.