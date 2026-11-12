Rete idrica, Draià (Lega): “Oltre 54 milioni per l’Ennese” e ringrazia Salvini

È la Lega provinciale di Enna a comunicare lo stanziamento di oltre 54 milioni di euro destinati a due interventi sulle infrastrutture idriche del territorio ennese, nell’ambito dei 126,5 milioni complessivamente assegnati alla Sicilia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quattro opere. A darne notizia è Francesca Draià, commissario provinciale del partito, che affida a una nota le proprie considerazioni sulla destinazione delle risorse e sulle prospettive per la provincia.

I finanziamenti per la diga Olivo e la Sinistra Dittaino

Secondo quanto riportato da Draià, 28,175 milioni di euro sono destinati al secondo lotto di manutenzione della diga Olivo, nel territorio di Piazza Armerina. Altri 26,073 milioni riguardano il ripristino dei rami nord e sud-est dello schema irriguo della Sinistra Dittaino.

Per quest’ultima opera il programma prevede la sostituzione delle condotte e l’installazione di sistemi di telecontrollo e misurazione. Il valore complessivo dei due interventi supera i 54 milioni di euro.

Draià: «Non possiamo più permetterci di perdere acqua»

Nella nota, la commissaria provinciale della Lega sottolinea il peso della crisi idrica per un territorio nel quale l’agricoltura rappresenta una componente importante dell’economia.

«L’acqua è una risorsa indispensabile e non possiamo più permetterci di perderla a causa di infrastrutture inefficienti, condotte obsolete e invasi che non riescono a svolgere pienamente la propria funzione», dichiara Draià, evidenziando la necessità di intervenire sulle criticità strutturali della rete.

La rappresentante della Lega ringrazia il ministro Matteo Salvini e il segretario regionale Nino Germanà per l’attenzione riservata alla Sicilia e all’Ennese.

Dallo stanziamento alla realizzazione delle opere

Nel suo intervento Draià richiama anche la necessità di verificare che le risorse annunciate si traducano concretamente in lavori. «Come Lega provinciale continueremo a seguire con attenzione il percorso di queste opere, affinché agli stanziamenti seguano tempi certi, cantieri e risultati concreti», afferma.

Un passaggio che pone l’accento su una questione centrale per il territorio: il finanziamento rappresenta una fase del percorso, ma resta da seguire l’iter che dovrà portare alla realizzazione degli interventi.

La commissaria provinciale conclude sostenendo che la risposta alla crisi idrica non può limitarsi alle misure emergenziali, ma deve passare attraverso manutenzione, investimenti infrastrutturali e programmazione di lungo periodo. Per l’agricoltura e le comunità dell’Ennese, la verifica decisiva sarà quella dell’effettiva attuazione delle opere.