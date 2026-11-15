Enna ko con la Nissa, il rosso a Ntalu condiziona la gara

C’è un’immagine che racconta più di tutte il pomeriggio dell’Enna: quella di una squadra costretta a giocarsi una partita delicata con un uomo in meno per un gesto che si poteva e si doveva evitare.

Il rosso

Il rosso a Ntalu, al 27′ del primo tempo, è la fotografia di una domenica nella quale i gialloverdi hanno finito per complicarsi la vita da soli.Eppure, prima dell’episodio, l’Enna non aveva dato l’impressione di essere già fuori dai giochi. Il vantaggio della Nissa era arrivato praticamente al fischio d’inizio: dopo 1’58”, Rapisarda aveva trovato il modo di liberarsi di Polifrone e servire a Panattoni il pallone dell’1-0.La reazione ennese, però, c’era stata. La squadra aveva cercato di organizzarsi, prendendo coraggio e provando a non concedere troppo agli avversari. Poi il blackout. Ntalu colpisce Ferrante lontano dal pallone e lascia i suoi in inferiorità numerica. Un comportamento inspiegabile, tanto più per una formazione che si presenta a ogni appuntamento con l’obbligo di fare punti.La partita cambia inevitabilmente faccia.

Nissa superiore

La Nissa trova più spazio e al 37′ costruisce il raddoppio ancora sull’asse Rapisarda-Panattoni. Per l’attaccante è la seconda firma di giornata, per l’Enna un ostacolo che diventa quasi insormontabile.Dopo l’intervallo i gialloverdi provano a limitare i danni, ma la superiorità numerica permette ai padroni di casa di amministrare senza correre particolari rischi. Al 71′ arriva anche il colpo di testa vincente di Maltese, sugli sviluppi di una punizione: 3-0 e partita archiviata.Il risultato consegna all’Enna una fotografia impietosa del momento.

Ultimo posto

Tre punti in classifica, ultimo posto senza più compagnia e una situazione che comincia a richiedere interventi urgenti. Non si tratta soltanto di perdere una partita: preoccupa la difficoltà nel trovare continuità e nel mantenere la lucidità quando la pressione aumenta.La società ha provato a intervenire sul mercato, e proprio dai nuovi arrivati passa una parte importante delle speranze di risalita. Servono giocatori pronti, capaci di dare sostanza al reparto e nuove alternative a un gruppo che finora ha faticato a trovare risposte.Il tempo per rimediare c’è, ma non è infinito.

Foto di Francesco Paolo Greca tratta dalla pagina Facebook dell’Enna calcio