Enna, donne e lavoro contro la violenza: alla Prefettura arriva “Il genio femminile”

La libertà economica e la realizzazione professionale come strumenti per contrastare la violenza e costruire una società più equa. È il tema al centro dell’iniziativa organizzata dalla Prefettura di Enna per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento è alle 21 nel Salone di Rappresentanza con «Il genio femminile – Creatività, autonomia e libertà come strumenti di emancipazione», una serata aperta alla cittadinanza.

Le protagoniste dell’iniziativa

A portare le proprie esperienze saranno le artigiane della CNA e le imprenditrici di Confcommercio di Enna, chiamate a raccontare il valore dell’autonomia e dell’iniziativa femminile nel mondo del lavoro. La riflessione sarà accompagnata da uno spettacolo di Sand Art dell’artista Stefania Bruno, che chiuderà l’incontro con una performance artistica dedicata alla creatività.

L’iniziativa punta così a collegare la ricorrenza del 25 novembre non soltanto alla denuncia della violenza, ma anche alla promozione delle condizioni culturali, sociali ed economiche che favoriscono l’autodeterminazione delle donne.