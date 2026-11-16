Ex Province, Mpa: voto diretto nel 2027, da Enna il sostegno di Amato e Scardilli

Il ritorno all’elezione diretta degli organi delle ex Province siciliane passa da un disegno di legge che il gruppo parlamentare Mpa-Grande Sicilia si prepara a presentare all’Assemblea Regionale Siciliana. L’obiettivo è restituire ai cittadini la possibilità di scegliere presidenti e consigli dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, con il primo appuntamento elettorale previsto nel 2027.

Una proposta che incassa anche il sostegno del territorio ennese. Marco Amato e Antonio Scardilli, consiglieri provinciali del Libero Consorzio Comunale di Enna, esprimono infatti «piena e convinta adesione» all’iniziativa legislativa.

La proposta Mpa per tornare al voto nel 2027

Il disegno di legge prevede il ripristino del suffragio universale e diretto per l’elezione dei presidenti dei Liberi Consorzi comunali, dei sindaci metropolitani e dei rispettivi consigli. Il primo voto dovrebbe svolgersi nel turno ordinario delle amministrative del 2027, contemporaneamente nei nove enti di area vasta della Sicilia.

I contenuti della proposta, il sistema elettorale e le disposizioni per il passaggio dagli attuali organi a quelli eletti direttamente saranno illustrati dal gruppo parlamentare nel corso di una conferenza stampa all’ARS.

Amato e Scardilli: «Una battaglia di democrazia»

I due consiglieri ennesi condividono l’obiettivo di restituire ai cittadini il diritto di scegliere direttamente i propri rappresentanti provinciali. «Per oltre un decennio, la trasformazione delle Province in enti di secondo livello ha creato un profondo vuoto democratico, allontanando le istituzioni dalle comunità locali», osservano Amato e Scardilli.

Secondo i due esponenti, il sistema dell’elezione ponderata affidata a sindaci e consiglieri comunali ha indebolito la rappresentanza diretta dei territori, lasciando spesso gli enti intermedi senza un’adeguata legittimazione politica e risorse certe.

Viabilità, scuole e servizi: la questione ennese

Il tema assume particolare rilevanza per la provincia di Enna, dove il Libero Consorzio svolge un ruolo importante nella gestione della viabilità, dell’edilizia scolastica e della tutela ambientale, oltre che nei collegamenti tra i piccoli comuni.

«Una necessità particolarmente sentita in un territorio come quello ennese, dove le istituzioni provinciali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire servizi e collegamenti tra le diverse comunità», sottolineano i consiglieri.

Amato e Scardilli chiedono, tuttavia, che il ritorno al voto diretto sia accompagnato da una chiara definizione delle competenze e da finanziamenti strutturali. L’obiettivo, concludono, è avere istituzioni «forti, legittimate dal voto popolare e messe nelle condizioni concrete di rispondere ai bisogni quotidiani delle famiglie e delle imprese».