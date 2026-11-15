Qualità della vita, Enna scivola al 100° posto: bene sicurezza, male turismo e sanità

Enna perde quattro posizioni nella classifica nazionale sulla qualità della vita 2026 e scivola al 100° posto su 107 province. È quanto emerge dalla 28ª edizione dell’Indagine sulla Qualità della vita nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Un risultato che colloca il territorio ennese al terzultimo posto in Sicilia, davanti soltanto ad Agrigento (103°) e Caltanissetta (104°). A emergere è un quadro fatto di forti contraddizioni: accanto a un risultato eccellente sul fronte della sicurezza, persistono criticità pesanti nei servizi sanitari, nel turismo, nel lavoro e nel reddito.

Sicurezza, Enna seconda in Italia

Il dato più sorprendente riguarda la dimensione Reati e sicurezza, nella quale Enna conquista il secondo posto nazionale, migliorando sensibilmente rispetto al 35° del 2025. Un avanzamento di 33 posizioni che rappresenta uno dei risultati più significativi dell’intera rilevazione siciliana.

Un risultato positivo arriva anche dalla sicurezza sociale, dove la provincia si colloca al 78° posto, migliorando di sei posizioni rispetto all’anno precedente.

Sanità e turismo, le criticità più pesanti

Il quadro cambia radicalmente quando si passa ai servizi e all’attrattività del territorio. Nel Sistema salute Enna è al 101° posto nazionale, posizione invariata rispetto al 2025. Un dato che riporta al centro il tema dell’accessibilità delle cure e delle difficoltà che caratterizzano un territorio prevalentemente interno, con distanze e collegamenti che incidono sulla fruizione dei servizi sanitari.

Ancora più pesante il risultato nella dimensione Turismo, intrattenimento e cultura: Enna è ultima in Italia, al 107° posto, esattamente come nella precedente rilevazione. La posizione evidenzia le difficoltà nel trasformare il patrimonio storico, archeologico, culturale e paesaggistico della provincia in un sistema capace di generare attrattività e sviluppo.

Lavoro, reddito e popolazione: indicatori in affanno

Non migliorano gli indicatori economici. Enna occupa il 94° posto per Affari e lavoro, quattro posizioni in meno rispetto al 2025, mentre nella dimensione Reddito e ricchezza scende al 100° posto, perdendone cinque.

Preoccupa anche il dato relativo alla Popolazione: dal 72° posto dello scorso anno la provincia arretra al 94°, con una perdita di 22 posizioni. Sul fronte dell’Istruzione e formazione, invece, la posizione rimane invariata al 93° posto.

Il confronto con le altre province siciliane

Nel quadro regionale nessuna provincia siciliana raggiunge posizioni elevate nella graduatoria generale. Palermo è al 102° posto, Ragusa all’82°, Messina al 93°, Trapani al 94°, Siracusa al 95° e Catania al 99°. Enna, al 100°, precede soltanto Agrigento e Caltanissetta.

Il risultato complessivo restituisce dunque una provincia dalle due facce: capace di distinguersi sul fronte della sicurezza, ma ancora fortemente penalizzata dalla qualità dei servizi sanitari, dalla debolezza dell’economia e dalla mancata valorizzazione turistica e culturale. Criticità che continuano a pesare sulle prospettive di sviluppo e sulla qualità della vita dei cittadini ennesi.

Bolzano guida la classifica, Mezzogiorno in difficoltà

È Bolzano a conquistare il primo posto nella 28ª edizione dell’Indagine sulla Qualità della vita 2026. Sul podio salgono anche Milano, seconda, e Bologna, terza. Rispetto al 2025 Bolzano scalza Milano dalla vetta, mentre Bologna conferma la propria posizione.

La parte bassa della graduatoria è occupata interamente da province meridionali: Taranto è ultima, al 107° posto, preceduta da Crotone (106°) e Foggia (105°). Caltanissetta risale invece di tre posizioni e lascia l’ultimo posto, collocandosi al 104°.

Italia divisa in due: 60 province con qualità della vita buona o accettabile

L’indagine fotografa un Paese ancora profondamente diviso tra Centro-Nord e Mezzogiorno. La prima provincia del Sud è Isernia, al 67° posto, mentre l’ultima del Nord è Alessandria, al 72°. Complessivamente, la qualità della vita risulta buona o accettabile in 60 province su 107, lo stesso numero registrato nel 2025.

Tra i risultati delle singole dimensioni, Potenza conquista il primo posto nella sicurezza, mentre Ancona guida il sistema salute e Bologna l’istruzione e formazione. Bolzano primeggia invece in affari e lavoro, ambiente, popolazione, turismo e reddito e ricchezza.